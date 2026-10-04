Октоберфест ове године најпосјећенији у својој историји

Аутор:АТВ редакција
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Манифестација Октоберфест је ове године привукла рекордан број посјетилаца, а према првим процјенама града Минхена, око 7,4 милиона гостију посјетило је шеснаестодневни фестивал.
Према наводима управе фестивала, Октоберфест 2026. године био је најпосећенији у својој историји.
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Године 2025. тај број је износио 6,5 милиона, што значи да је ове године забиљежен пораст од приближно 900.000 посјетилаца.
Ови подаци потичу из прелиминарног извјештаја градских власти, преноси Радио Арабела.
Манифестација под називом "Стари Октоберфест" такође је забиљежила пораст посећености, привукавши око 447.000 гостију, у поређењу са 360.000 претходне године.
Пораст броја посјетилаца био је посебно изражен током радних дана.
Градске власти то, између осталог, приписују кампањи којом су људи подстицани да посјете Октоберфест радним данима.
Према подацима Удружења минхенских пивара, попијено је око 6,7 милиона литара пива за Октоберфест. док је прошле године та количина износила око 6,5 милиона литара.
Истовремено, повећана је и потражња за безалкохолним пивом и пивом од пшенице.
Оператери великих шатора на Октоберфесту пријавили су благи пораст продаје хране, па је тако поново порасла и популарност класичног печеног пилета.
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Упркос рекордном броју посјетилаца, градске власти су саопштиле да није било превелике гужве на простору фестивала. Организатори су позитивно оцијенили унапријеђени безбједносни концепт.
Нови центар за контролу безбједности, додатне камере и праћење кретања посетилаца имали су за циљ да спријече стварање гужви у раној фази.
Током неколико субота, главни улази и приступна тачка код статуе Баварије били су привремено затворени, а посјетиоци су преусмјеравани на друге улазе.
Према наводима градских власти, затварања су трајала по око 30 минута и допринијела растерећењу гужве у самом простору манифестације.
Закључно са 3. октобром, полиција је забиљежила око 1.600 инцидената, што је више него претходне године, с обзиром на већи број посјетилаца.
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Медицинска служба је такође збринула више људи, па је број пацијената порастао за 18,5 процената.
Октоберфест је био у сјенци трагичне несреће у којој је настрадао радник на атракцији “Ханговер” српске националности.
(Танјуг)
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