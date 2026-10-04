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До 15 сати гласало 26,88 одсто бирача, осам одсто мање него прије четири године

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04.10.2026 15:28

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Скенер на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

До 15:00 сати на редовним бирачким мјестима гласало је 916.269 бирача или 26,88 % уз напомену да недостају подаци са појединих редовних бирачких мјеста.

Прије четири године на Општим изборима излазност до 15 сати износила је 35 одсто (укупно 1.164.261 глас до тог пресјека).

То значи да је 8,12 посто мање регистрованих бирача гласало од 7 до 15 сати на овогодишњим изборима у односу на претходне.

Након јутарњих потешкоћа са скенерима на одређеном броју бирачких мјеста, према информацијама са терена, у послијеподневним сатима процес траје већином без проблема и релативно брзо.

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Тагови :

Избори 2026

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