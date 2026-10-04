Огласио се МУП Кантона Сарајево: Ево како протиче изборни дан

Аутор:АТВ редакција
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Током Општих избора у БиХ, припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево су данас, 4. октобра до 12 часова имали неколико интервенција због понашања која нису у складу са правилима која важе на изборни дан.
Из МУП-а Кантона Сарајево наводе да том приликом није евидентирано ниједно нарушавање сигурности које би угрозило сам изборни процес.
"На подручју општине Центар евидентирана је једна интервенција због вербалних несугласица између чланова изборне комисије, о чему је сачињена службена забиљешка", саопштено је из МУП-а КС.
Како су навели, на подручју општине Илијаш евидентиране су три интервенције.
Република Српска
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"У два случаја је пријављено да страначки активисти дијеле промотивни материјал у близини биралишта, те је у оба случаја предметни материјал одузет по прекршајном основу. Трећа интервенција на подручју ове опћине се односила на вербално негодовање једног бирача због 'нејасне процедуре гласања', који је упозорен на обавезу поштивања јавног реда и мира", појаснили су.
Додају да на подручју осталих општина нису евидентиране интервенције полиције.
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