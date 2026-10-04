Поједина бирачка мјеста још нису отворена

Аутор:АТВ редакција
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Поједина бирачка мјеста на општим изборима у БиХ још нису отворена јер постоји проблем са радом уређаја за идентификацију.
Највише проблема било је у Бијељини гдје још увијек није отворено једно бирачко мјесто.Било је необучених оператера, који нису знали руковати са скенером.
"Ово је једна од најважнијих изборних реформи у БиХ", тврди Суад Арнаутовић, члан ЦИК-а БиХ.
Истакао је да ће бити извршена форензика над уређајима, како би се утврдило због чега је дошло до квара.
"Постоје и проблеми са кол-центром, много је позива, па је често заузет", истакао је Арнаутовић.
Република Српска
Излазност грађана на општим изборима до 11 часова
Из ЦИК-а поручују да ће избори бити поновљени, ако се утврди да се на неким бирачким мјестима нису могли одржати.
Помјерање ће бити за седам дана.
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