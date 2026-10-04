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Поједина бирачка мјеста још нису отворена

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04.10.2026 12:33

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ЦИК БиХ, сједница

Поједина бирачка мјеста на општим изборима у БиХ још нису отворена јер постоји проблем са радом уређаја за идентификацију.

Највише проблема било је у Бијељини гдје још увијек није отворено једно бирачко мјесто.Било је необучених оператера, који нису знали руковати са скенером.

"Ово је једна од најважнијих изборних реформи у БиХ", тврди Суад Арнаутовић, члан ЦИК-а БиХ.

Истакао је да ће бити извршена форензика над уређајима, како би се утврдило због чега је дошло до квара.

"Постоје и проблеми са кол-центром, много је позива, па је често заузет", истакао је Арнаутовић.

Избори

Република Српска

Излазност грађана на општим изборима до 11 часова

Из ЦИК-а поручују да ће избори бити поновљени, ако се утврди да се на неким бирачким мјестима нису могли одржати.

Помјерање ће бити за седам дана.

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