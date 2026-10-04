Тинејџер ухапшен у Француској због напада пламеном током протеста

Аутор:АТВ редакција
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Француска полиција ухапсила је тинејџера због сумње да је употријебио боцу напуњену аеросолом како би усмјерио млаз пламена у лице жене током протеста ученика широм земље.
Полиција је осумњиченог идентификовала као 15-годишњег младића, чије име није објављено.
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Жртва, социјална радница, рекла је да је чекала аутобус када јој је пришла група младих и почела да уништава аутобуско стајалиште. Жртва је навела да је покушала да интервенише, након чега је један од младића употријебио аеросолну боцу као импровизовани бацач пламена.
Према писању листа "Паризијен", задобила је опекотине првог степена на лицу.
Сукоб је снимљен у четвртак у јужној луци Марсељу, гдје су демонстранти напали јавни превоз, запаливши најмање један аутобус и ватрогасно возило.
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Демонстрације су почеле крајем септембра због непопуњених наставничких мјеста у средњој школи у Кретеју, у близини Париза, прије него што су се прошириле широм земље, док су ученици захтијевали боље услове за школовање, укључујући више наставника, мање разреде и поправку дотрајалих школских зграда. Они су такође затражили већа издвајања за јавне школе.
(Срна)
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