Logo

Песков оштро упозорио Запад: Употријебићемо комплетан арсенал

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 12:15

Коментари:

0
Песков оштро упозорио Запад: Употријебићемо комплетан арсенал
Фото: Танјуг/АП

Русија ће употријебити свој комплетан арсенал оружја у случају пријетње Калињинградској области од страних држава, упозорио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Говорили су о томе да је то руска област и у случају било какве пријетње - а чули смо много изјава од усијаних глава из Пољске и других земаља - Русија ће употријебити читав расположиви арсенал оружја. Ово уопште није пријетња", рекао је Песков.

Амбасада Русије у Белгији саопштила је раније ове седмице да је Москва упозорила НАТО и белгијско Министарство спољних послова да акције Алијансе у близини граница Калињинградске области повећавају ризик од директног оружаног сукоба, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Руска војна операција 2026

Кремљ

НАТО

Коментари (0)

Прочитајте више

У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења

Република Српска

До 11 часова у БиХ гласало 11,94 одсто бирача: Излазност мања у односу на прошле изборе

7 ч

0
Скенери на изборима 2026.

Градови и општине

Након поправке скенера ради свих 26 бирачких мјеста у Угљевику

7 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Саобраћајка у Бањевици, има повријеђених

7 ч

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Србија

Смртоносна вожња: Избоден таксиста, боре му се за живот

7 ч

0

Више из рубрике

Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Свијет

Хаос на популарном одмаралишту, забиљежено 22.000 удара грома

8 ч

0
Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

Свијет

Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

9 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Погођен танкер у Ормуском мореузу

9 ч

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп увјерен да је Иран одустао од нуклеарног оружја

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

19

58

АТВ Специјал: "Избори 2026"

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима