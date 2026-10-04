Песков оштро упозорио Запад: Употријебићемо комплетан арсенал

Аутор:АТВ редакција
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Русија ће употријебити свој комплетан арсенал оружја у случају пријетње Калињинградској области од страних држава, упозорио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Говорили су о томе да је то руска област и у случају било какве пријетње - а чули смо много изјава од усијаних глава из Пољске и других земаља - Русија ће употријебити читав расположиви арсенал оружја. Ово уопште није пријетња", рекао је Песков.
Амбасада Русије у Белгији саопштила је раније ове седмице да је Москва упозорила НАТО и белгијско Министарство спољних послова да акције Алијансе у близини граница Калињинградске области повећавају ризик од директног оружаног сукоба, преноси Срна.
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