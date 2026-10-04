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Погођен танкер у Ормуском мореузу

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04.10.2026 10:30

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Танкер је погођен непознатим пројектилом у Ормуском мореузу, али је посада безбједна, саопштила је Поморска трговинска служба Велике Британије.

У саопштењу се наводи да је пројектил погодио машинску собу и да нема утицаја на животну средину.

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Није прецизирано када се догодио напад, нити о ком броду је ријеч.

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Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

погођен танкер

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