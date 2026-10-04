Погођен танкер у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Танкер је погођен непознатим пројектилом у Ормуском мореузу, али је посада безбједна, саопштила је Поморска трговинска служба Велике Британије.
У саопштењу се наводи да је пројектил погодио машинску собу и да нема утицаја на животну средину.
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Није прецизирано када се догодио напад, нити о ком броду је ријеч.
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