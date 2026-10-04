Трамп увјерен да је Иран одустао од нуклеарног оружја

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп је увјерен да је Иран одустао од свих планова за стицање нуклеарног оружја.
Трамп је рекао да је Иран поражен и изразио увјерење да би сукоб са Исламском Републиком могао да се заврши добро.
Он је навео да мора да донесе одлуку о Ирану, али није изнио детаље.
Иранске власти су више пута изјавиле да не желе да набаве нуклеарно оружје.
САД и Израел су почели рат са Ираном 28. фебруара.
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Вашингтон и Техеран су у јуну потписали меморандум о разумијевању којим се предвиђа тренутни прекид непријатељстава на свим фронтовима, укључујући и Либан.
Међутим, САД су наставиле велике нападе на Иран током ноћи 8. јула, оптужујући Техеран да крши одредбе споразума у вези са Ормуским мореузом.
Око 25 одсто глобалне трговине нафтом и око 20 одсто трговине течним природним гасом пролази кроз мореуз, подсјећа ТАСС.
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