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Хорор: Жена на смрт избола дјевојчицу (7) на улици

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04.10.2026 08:05

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Жена држи нож
Фото: Unsplash

Седмогодишња дјевојчица трагично је преминула након што је задобила више убодних рана у предјелу леђа у стравичном нападу који се догодио у Чикагу.

Напад се одиграо у суботу, трећег октобра, нешто прије поднева. Према наводима чикашке полиције, дјевојчица се налазила на Авенији Котиџ Гроув у насељу Чатам, када јој је пришла непозната жена наоружана оштрим предметом и убола је више пута у леђа.

Храбри грађани савладали нападачицу

Храбри очевици који су се затекли на лицу мјеста одмах су притекли у помоћ нападнутој дјевојчици и успјели да савладају и задрже нападачицу до доласка снага реда. Хитне службе су брзо стигле на мјесто злочина и превезле дјевојчицу у дјечију болницу Цомер. Нажалост, упркос надљудским напорима љекара, проглашена је мртвом убрзо по доласку.

Осумњичена, чији идентитет полиција још увијек није саопштила, задобила је повреде приликом савладавања од стране пролазника. Она је пребачена у болницу са повредама које нису опасне по живот и тренутно се налази у полицијском притвору, док се очекује званично подизање оптужнице.

Полиција наставља истрагу, а у овом тренутку остаје нејасно какав је био однос између дјевојчице и жене која ју је напала, као и шта би могао бити мотив овог бруталног злочина, пише Мирор.

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Тагови :

Црна хроника свијет

особа избодена ножем

убијена дјевојчица

Чикаго

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