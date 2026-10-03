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Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

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03.10.2026 21:02

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Фото: Tanjug/WBIR-TV via AP

Шеф затворског система америчке савезне државе Тенеси подноси оставку, саопштио је данас гувернер Бил Ли, након неуспјешног погубљења Кристе Пајк, која је потом прикључена на респиратор у болници.

Комесар Секретаријата за издржавање затворских санкција Тенесија Френк Страда напустиће функцију овог мјесеца, рекао је Ли, преноси АП.

Страда је у саопштењу навео да је његова оставка "у најбољем интересу грађана Тенесија", док независна истрага утврђује шта се догодило у сриједу, када држава није успела да погуби Пајк упркос томе што су јој убризгане двије дозе смртоносног лијека.

"Сматрам да је ова истрага у потпуности оправдана и неопходна и спреман сам да учиним све што могу како би се утврдило шта се тачно догодило", рекао је Страда, преноси Танјуг.

Пајк је након неуспелог покушаја погубљења пребачена у болницу, гдје је у наредним сатима била без свијести и прикључена на респиратор, навели су њени адвокати у судском поднеску.

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Болничко особље покушавало је да јој спасе живот, а према наводима адвоката, до касно у четвртак покушавали су да из њеног организма уклоне двије дозе пентобарбитала, лијека који држава користи за извршење смртних казни.

Неуспјешно погубљење изазвало је захтјеве за одговорима међу заговорницима и противницима смртне казне.

Ли је наложио независну истрагу и обуставио сва нова погубљења.

Страда је рекао да вјерује да је држава "испунила своје обавезе у складу са утврђеним протоколом".

Адвокати Пајк поздравили су Страдину оставку, али су навели да "то сада не помаже Кристи".

"Оно што јој се догодило у сриједу одраз је системског пропуста који далеко превазилази одговорност било које појединачне особе", саопштио је њен правни тим од четири адвоката.

Они су изразили наду да ће гувернеров позив на потпуну и независну истрагу указати на "озбиљне проблеме у читавом систему извршења смртних казни у Тенесију".

Адвокати Пајк навели су да вјерују да су проблеми са интравенским линијама довели до тога да пентобарбитал доспије у њено тијело, умјесто у крвоток.

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Страда је преузео функцију комесара Секретаријата за издржавање санкција Тенесија у јануару 2023. године, након што је био замјеник директора Министарства за затворе Аризоне.

Крајем 2024. године најавио је да Тенеси мења протокол за извршење смртоносне инјекције и да ће се користити искључиво пентобарбитал.

Према подацима, од 2025. године у тој савезној држави погубљене су четири особе.

Пајк је имала 18 година када је, заједно са својим тадашњим дечком, мучила и убила школску другарицу Колин Слемер, у налету љубоморе.

Касније је постала једна од најмлађих жена осуђених на смрт у САД.

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Криста Пајк

Смртоносна инјекција

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

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