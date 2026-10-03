Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

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03.10.2026 21:22

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Црква
Фото: pexels/Ninoslav Zivkovic

У данима када се вjерници подсjећају на прве проповеднике хришћанства, Српска православна црква 4. октобра обиљежава Светог апостола Кодрата, једног од седамдесет апостола који су, према хришћанском предању, након дванаесторице Христових ученика ширили Јеванђеље и проповедали хришћанску вјеру.

Његов живот везује се за Атину и Магнезију, гдје је служио као епископ, али се посебно памти по томе што је, према предању, стао у одбрану хришћана пред римским царем Хадријаном.

Прича о Светом Кодрату говори о човеку који је, упркос прогонима и страдању, остао истрајан у својој вјери. Због тога се у црквеној традицији памти као светитељ чији се живот повезује са мудрошћу, учењем и храброшћу.

Свети Кодрат био је један од седамдесет апостола

Према хришћанском предању, поред дванаесторице великих апостола које је Исус Христ изабрао за своје прве ученике, постојала је и група од седамдесет других апостола.

Њихова улога била је да проповедају Јеванђеље и шире хришћанску вјеру. Међу њима се наводи и Свети Кодрат, који је према предању најприје био епископ у Атини, а потом у Магнезији.

Управо због његове посвећености проповедању и одбрани вјере, његово име остало је запамћено у црквеној традицији.

Написао одбрану хришћанства и предао је цару Хадријану

Један од најпознатијих детаља из живота Светог Кодрата везан је за спис који је, према предању, написао у одбрану хришћанске вјере.

Наводи се да је своју одбрану хришћанства предао римском цару Хадријану, који је у то вријеме владао Римским царством.

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Према легенди, текст је толико снажно утицао на цара да је Хадријан наредио да се хришћани више не прогоне.

Овај догађај дио је црквеног предања о Светом Кодрату, које његову личност представља као примјер ученог и храброг човека који је веру бранио речима, а не одустајањем пред притисцима.

Страдао због своје вјере

Ипак, његово дјеловање није наишло само на прихватање. Према предању, Светог Кодрата нису прихватали незнабошци, а због своје вјере и проповједања доживио је тешко страдање.

Најприје је каменован, а затим је бачен у тамницу. Према црквеном предању, тамо је умро од глади око 130. године.

Његов живот тако је завршен у страдању, али сјећање на њега наставило је да живи кроз црквену традицију.

Сматра се заштитником учених људи

Свети Кодрат се у традицији посебно повезује са мудрошћу и учењем. Због тога се сматра заштитником учених људи.

Вјерници који на овај дан желе да се помоле овом светитељу могу то учинити у цркви, запалити свећу и упутити молитву Светом Кодрату.

Молитва која му се приписује гласи:

"Апостоле Свети Кодрате, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим."

Дан посвећен Светом апостолу Кодрату тако је прилика да се верници подсјете на значај вјере, истрајности и спремности да се оно у шта вјерују брани мирно и достојанствено.

(Она.рс)

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вјера

светац

Црква

Српска православна црква

обичаји

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