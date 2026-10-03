Херцеговина: Врхунски род и квалитет на понос винара

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Род одличан а квалитет још бољи, то је најбољи опис за ову виноградарску годину у Херцеговини. Берба у Царским виноградима код Требиња круна је сваке сезоне али и идеална прилика за сабрати резултате.
"Ова 2026 је сигурно непоновљива година. Ја радим већ 27 берби и у животу никада овакву бербу нисам имао. Било је веома изазовно, не могу рећи да је било лако, стварно је требало доста радити", каже Радован Вукоје, винар.
Прво доста кише и ниске температуре па онда екстремне врућине и дуга суша али изборили су се и винари и винова лоза. Доста је помагала Требишњица. Фантастични резултати свих сорти у виноградима значе да ће се пити и врхунска вина.
"Ја гарантујем да ће то бити врхунског квалитета јер заједно са екипом испратим сваки процес, даноноћно се сада ради у подруму. Могу да кажем да сам првим резултатима јако задовољан", рекао је Вукоје.
Већину посла винари заврше у виноградима, финесе су у подрумима. Свако Вукоје вино се прави од гроздова из њихових винограда који се третирају на посебан начин. Да род и квалитет буде још бољи брине се и стадо херцеговачке праменке.
"Наравно служе нам за одржавање траве, ђубрење винограда и виноград се у суштини и само ради по органском принципу, нема употребе хербицида. Овце су те које пасу траву, ђубре виноград а ево се са времена на вријеме почастимо са тим укусима херцеговачке праменке", рекао је Младен Фуштар, Подруми „ВУКОЈЕ“ Требиње.
Царски Виногради су посебна и дуга прича, налазе се на идеалној локацији па су примамљиви и бројним туристима.
Царски виногради засађени су далеке 1894 године, на одличној су локацији и зато дају и одлично грожђе. Некада се вино из Царских винограда пило на Бечком двору а сада се пије у најбољим ресторанима широм свијета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
45
21
29
21
22
21
02
20
40
Тренутно на програму