Logo

Херцеговина: Врхунски род и квалитет на понос винара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 19:38

Коментари:

0
Грожђе
Фото: ATV

Род одличан а квалитет још бољи, то је најбољи опис за ову виноградарску годину у Херцеговини. Берба у Царским виноградима код Требиња круна је сваке сезоне али и идеална прилика за сабрати резултате.

"Ова 2026 је сигурно непоновљива година. Ја радим већ 27 берби и у животу никада овакву бербу нисам имао. Било је веома изазовно, не могу рећи да је било лако, стварно је требало доста радити", каже Радован Вукоје, винар.

Прво доста кише и ниске температуре па онда екстремне врућине и дуга суша али изборили су се и винари и винова лоза. Доста је помагала Требишњица. Фантастични резултати свих сорти у виноградима значе да ће се пити и врхунска вина.

"Ја гарантујем да ће то бити врхунског квалитета јер заједно са екипом испратим сваки процес, даноноћно се сада ради у подруму. Могу да кажем да сам првим резултатима јако задовољан", рекао је Вукоје.

Већину посла винари заврше у виноградима, финесе су у подрумима. Свако Вукоје вино се прави од гроздова из њихових винограда који се третирају на посебан начин. Да род и квалитет буде још бољи брине се и стадо херцеговачке праменке.

"Наравно служе нам за одржавање траве, ђубрење винограда и виноград се у суштини и само ради по органском принципу, нема употребе хербицида. Овце су те које пасу траву, ђубре виноград а ево се са времена на вријеме почастимо са тим укусима херцеговачке праменке", рекао је Младен Фуштар, Подруми „ВУКОЈЕ“ Требиње.

Царски Виногради су посебна и дуга прича, налазе се на идеалној локацији па су примамљиви и бројним туристима.

Царски виногради засађени су далеке 1894 године, на одличној су локацији и зато дају и одлично грожђе. Некада се вино из Царских винограда пило на Бечком двору а сада се пије у најбољим ресторанима широм свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виноград

Требиње

Царски виноград

Вино

Коментари (0)

Више из рубрике

Графит ционисти сарајево

Друштво

Графити у Сарајеву: Ционисти нисте добро дошли

4 ч

0
Служен парастос дјеци страдалој у усташком логору

Друштво

Служен парастос дјеци страдалој у усташком логору

5 ч

0
Поново избио пожар на Бјелашници: Ватрогасци на терену, гашење отежава неприступачан терен

Друштво

Поново избио пожар на Бјелашници: Ватрогасци на терену, гашење отежава неприступачан терен

7 ч

0
змија животиња гмизавац

Друштво

Змије траже мјесто кад захлади: Шта ако вам уђу у кућу?

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима