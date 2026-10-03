Поново избио пожар на Бјелашници: Ватрогасци на терену, гашење отежава неприступачан терен

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Пожар је данас око 13 часова избио на подручју Бјелашнице, између Станара и Хранисаве, а екипе Професионалне ватрогасне бригаде Сарајево налазе се на терену и раде на његовом гашењу.
Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из Професионалне ватрогасне бригаде Сарајево, гашење пожара је у току, а очекује се и долазак додатних екипа које би требало да помогну у интервенцији.
Ватрогасцима посао отежава неприступачан терен, због чега је прилаз пожаришту посебно захтјеван.
Према информацијама са терена, вегетација на овом подручју изразито је сува, што погодује брзом ширењу ватре и додатно отежава ситуацију.
Екипе су и даље ангажоване на гашењу, а даљи развој ситуације зависиће од тока интервенције и могућности приступа захваћеном подручју.
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