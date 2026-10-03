Забрањено острво крије мрачну тајну: Овдје нико не живи, а због мистериозног случаја умијешао се ФБИ

Аутор:АТВ редакција
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На први поглед, Атол Палмира изгледа као прави тропски рај – тиркизне лагуне, палме и кристално чисто море. Ипак, ово ненасељено острво усред Тихог океана прати репутација једног од најзагонетнијих мјеста на свијету.
Атол Палмира налази се отприлике на пола пута између Хаваја и Америчке Самое.
Опасни корални гребени око Атола Палмира вијековима су представљали замку за бродове, па су се уз њега временом везале бројне приче и легенде.
Једна од најпознатијих прича говори о шпанском броду који је наводно 1816. године превозио опљачкано благо Инка. Брод је, према легенди, доживио несрећу у близини Атола, а благо никада није пронађено.
Још необичније су приче људи који су боравили на Палмири. Војници током Другог свјетског рата и каснији посјетиоци наводно су пријављивали необичне епизоде параноје, непријатељства и депресије.
Војни записи из четрдесетих година биљеже и више самоубистава и оружаних инцидената.
Ипак, догађај који је Палмири заувијек дао репутацију мистериозног острва догодио се 1974. године.
Амерички брачни пар Мек и Мери Бекер допловио је до острва својом јахтом, планирајући да тамо проведе дуже вријеме. На Палмири су упознали авантуристу Бака Вокера, пише Б92
Неколико мјесеци касније, Вокер се појавио на Хавајима – управљајући јахтом брачног пара.
Тврдио је да су се Бекерови утопили.
Међутим, годинама касније, други посјетиоци атола пронашли су на обали сандук са остацима Мери Бекер.
Вокер је потом ухапшен и осуђен за њено убиство, док тијело њеног супруга никада није пронађено.
Случај је касније описан у књизи „And the Sea Will Tell“, а прича је добила и телевизијску екранизацију.
Данас је Палмира заштићени резерват природе под управом америчких институција. Приступ је строго ограничен, а на њега углавном долазе научници који проучавају коралне гребене, биљни и животињски свијет.
Иако за његове најпознатије мистерије постоје различита објашњења, Палмира и данас остаје једно од најизолованијих и најнеобичнијих мјеста на планети – тропски рај са причом која је далеко мрачнија него што његов изглед наговјештава.
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