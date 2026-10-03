ФЗО Републике Српске: Од наредне године 75 нових здравствених услуга

Аутор:АТВ редакција
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Фонд здравственог осигурања Републике Српске од наредне године намјерава да уведе 75 нових здравствених услуга, чиме наставља улагања у унапређење доступности и квалитета здравствене заштите за своје осигуранике, саопштено је из ове установе.
Како је истакнуто, увођење нових услуга смањује потребу за упућивањем осигураника на лијечење изван Републике Српске, што је и циљ Фонда – да здравствене услуге буду доступне осигураницима у Републици Српској, што ближе њиховом мјесту становања.
Ријеч је о услугама из области лабораторијске дијагностике, молекуларне патологије, интервентне радиологије, терапије бола, кардиологије, кардиохирургије и других области здравствене заштите.
Укључујући и ових 75 нових услуга, Фонд је у протеклих неколико година почео да финансира више од 200 нових здравствених услуга, што је дио континуираних настојања да се унапређује доступност здравствене заштите.
"Управо због ових улагања, очекујемо да осигураници ефекте проширења права и увођења нових услуга осјете и кроз краће вријеме чекања. Право осигураних лица је да здравствене услуге које финансира Фонд добијају ефикасно и у оптималном року, а Фонд ће у наредном периоду посебну пажњу посветити праћењу остваривања тог права", наведено је у саопштењу.
Кроз уговоре са здравственим установама посебно ће се инсистирати на квалитету пружања здравствених услуга, као и на транспарентном вођењу листа чекања.
Фонд ће кроз своје контролне механизме пратити листе чекања и анализирати области у којима осигураници дуже чекају на одређене услуге, како би се могли идентификовати разлози за чекање и предузети мјере за њихово смањивање.
У Фонду подсјећају да од 2011. године у свим филијалама имају именоване заштитнике права осигураних лица, који су у сталном контакту са осигураницима.
"Управо кроз непосредну комуникацију са осигураницима могу се препознати и одређени проблеми у остваривању права, укључујући и ситуације у којима постоји дуже чекање на поједине здравствене услуге", додаје се у саопштењу.
Будући да су улагања Фонда и Републике Српске из године у годину све већа, а у протеклих пет година у домове здравља и болнице уложено је додатних 200 милиона КМ, у Фонду истичу да је важно да осигураници ефекте тих улагања осјете тамо гдје им је то најважније – у доступности здравствене заштите и могућности да здравствену услугу добију онда када им је и потребна.
У Фонду напомињу да је важно да осигураници укажу на проблеме са којима се сусрећу приликом остваривања права, укључујући и неоправдано дуго чекање на здравствене услуге.
Ефикасан приступ здравственим услугам, како истичу у Фодну, један је од важних показатеља квалитета здравствене заштите, а информације које Фонд добија директно од осигураника значајне су за препознавање проблема и њихово рјешавање.
За сва питања у вези са здравственим осигурањем, као и за указивање на евентуалне проблеме у остваривању права, осигураницима је на располагању бесплатни инфо број 0800 5 08 08, који је Фонд увео ове године.
"Циљ Фонда није само да финансира све већи број здравствених услуга, већ да оне буду доступне осигураницима онда када су им и потребне. Зато ће Фонд наставити да прати остваривање права осигураника, да реагује тамо гдје се препознају проблеми и да кроз нова улагања доприноси већој доступности и квалитету здравствене заштите", наведено је у саопштењу.
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