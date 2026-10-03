Каран: "Халијард" - један од најзначајнијих догађаја из историје српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Операција спасавања савезничких пилота "Халијард - Ваздушни мост" један је од најзначајнијих догађаја из историје српског народа у Другом свјетском рату, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Каран је изјавио за Срну да је то била највећа операција спасавања америчких војника иза линија фронта током 1944. и 1945. године, у којој је спасено више од 500 савезничких пилота.
Према његовим ријечима, "Халијард" је био јуначки подухват српског народа, који је и у најтежим временима још једном показао да је на страни слободе, правде и човјечности.
"Срби са Озрена ризиковали су сопствене животе да би спасили животе савезника, знајући да би њихово заробљавање значило предају у руке њемачких и усташких снага. Тај чин најбоље говори о храбрости и људскости народа који је, иако и сам изложен страдању, био спреман да помогне другом", истакао је предсједник Српске.
Он је рекао да је управо слобода кроз вијекове једна од највећих вриједности српског народа, нагласивши да су Срби своју слободу скупо плаћали, али су је истовремено несебично дијелили са другима.
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Положени вијенци на споменик јунацима мисије "Халијард"
"Српски народ је у пресудним историјским тренуцима показивао да слободу не доживљава само као право, већ и као обавезу да се помогне ономе чији су живот и слобода угрожени", рекао је Каран.
Слободарска традиција нашег народа није само дио прошлости и историјског памћења, додао је он, већ дио нашег националног идентитета.
"Генерације Срба чувале су право на име, вјеру, идентитет и слободу, често плаћајући ту слободу највећом цијеном. Операција `Халијард` представља једно од најснажнијих свједочанстава те слободарске традиције. У времену када је и сам српски народ био изложен прогону, страдању и борби за опстанак, српски домаћини отворили су своје куће савезничким пилотима, дијелили са њима храну и чували их као своје најрођеније", истакао је Каран.
Тиме су, указао је, још једном показали да су јунаштво, слобода и солидарност вриједности дубоко укоријењене у бићу српског народа.
"`Халијард` зато није само прича о спасавању савезничких пилота, то је прича о народу који је, борећи се за сопствену слободу, имао храбрости и човјечности да чува и слободу другога", закључио је Каран, преноси Срна.
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