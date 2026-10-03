Минић: Институционално настојимо да очувамо истину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Бољанићу код Добоја да Република Српска институционално настоји да кроз културу сјећања очува истину.
"Спасавање савезничких пилота у Другом свјетском рату било је можда и најризичније дјело, а тај ризик је преузео српски народ коме је идеја слободе била изнад свега", изјавио је Минић новинарима у Бољанићу гдје су данас обиљежене 82 године од операције "Халијард" и спасавања савезничких пилота које су извели припадници Југословенске војске у отаџбини.
Он је истакао да је иза такве смјелости Југословенске војске у отаџбини могла само да буде идеја слободе, идеја савезништва и чињенице да су Срби увијек били на правој страни историје.
Минић је најавио да ће на мјесту некадашњег импровизованог аеродрома бити направљено одређено здање које ће бити подсјетник на овај догађај.
У операцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу шездесет савезничких авијатичара.
Ова акција била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године, преноси Срна
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