Цвијановић: Српска треба да буде свјесна себе и српски народ својих вриједности

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је у Бољанићу да жели да траје сјећање на операцију "Халијард" из Другог свјетског рата у којој су Срби спасили савезничке пилоте, а да Република Српска буде свјесна себе и да српски народ памти своје вриједности.
Цвијановићева је рекла да жели да се заједничким трудом сјећање одржи на допринос Срба.
"Овдје се увијек обраћам на начин да се захвалим прво овом крају, овим дивним мјештанима, овим људима који су у тако тешким временима рата и непостојања свега оног што је било довољно за живот, успијевали да буду људи према савезничким пилотима", истакла је Цвијановићева на обиљежавању 82 године од операције "Халијард" и спасавања савезничких пилота које су извршили припадници Југословенске војске у отаџбини.
Она је рекла да се захвалност везује се за све оне који су тада показали спремност да чувају животе савезничких пилота и све оне који су те војнике спремно и срећно отпремили кући.
"Ако посматрамо цјелокупан број, видимо да се ради о 500 спасених живота, то значи да се 500 људи вратило својим породицама", навела је Цвијановићева.
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Положени вијенци на споменик јунацима мисије "Халијард"
Она је рекла да је огроман допринос Срба из овог краја који су дали снагу онима који су у том моменту били беспомоћни.
Цвијановићева је исказала захвалност и представницима Халијард фондације.
"Прије пар година сам дошла у контакт са људима који њоме управљају у Америци, и видјела сам, заправо, са колико љубави они желе да од заборава отму тај историјски моменат који је важан свакако за и Америку, али исто тако и за нас", рекла је Цвијановићева.
Република Српска
Каран: "Халијард" - један од најзначајнијих догађаја из историје српског народа
Цвијановићева је нагласила да данашње генерације могу да сачувају успомене на овакве ствари које су важне у српској историји.
"Обавезали смо се да овај простор направимо таквим да свако ко дође зна да су се ту десила велика дјела и како је пуно срца и љубави уложено од ових становника да спасу пилоте који су били и Американци и други, припадали савезничким снагама", поручила је Цвијановићева, преноси Срна.
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