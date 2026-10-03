Медвједи улазе у дворишта у Русији, за мјесец дана убили 16 људи: Погледајте снимке

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 16 људи погинуло је у нападима медвједа широм Русије само током септембра, према прегледу извјештаја руских медија који је урадио СиЕнЕн. Најтеже је погођена огромна Краснојарска област у средишњем Сибиру, гдје је ове године у нападима медвједа погинуло седам људи.
Руско Министарство природних ресурса и екологије наводи да се у земљи иначе годишње забиљежи између 20 и 30 напада медвједа на људе. Ове године медвједи су улазили у насељена подручја у више од 40 руских региона.
Прошле седмице у Краснојарској области медвјед је усмртио 51-годишњу жену након што је изашла из куће. Два дана раније у нападу на паркиралишту за камионе у шумском подручју погинуо је заштитар.
С конца августа в России медведи терроризируют села и города. Их замечают в Сибири и других частях России, даже около Петербурга. Хищники едят собак и скот, громят дома — и нападают на людей. Счет смертей по всей стране пошел на десятки, хотя прежде ежегодно гибли единицы. pic.twitter.com/VQMkk1TCwB— Ilya Varlamov (@varlamov) October 3, 2026
Раније у септембру пронађена су и тијела двију старијих жена које су одвојено отишле у брање гљива. Повреде су упућивале на напад медвједа.
Смртоносних напада било је и другдје у Сибиру. У Туви је крајем септембра након напада медвједа током риболова погинуо отац руског НХЛ играча Андреја Кузменка. У августу је на Алтају медвјед растргао шатор, одвукао 29-годишњу жену у шуму и убио је.
Стручњаци с којима је разговарао СиЕнЕн наводе неколико могућих разлога за пораст опасних сусрета у појединим дијеловима Сибира.
Зоолози као важне факторе истичу изразито слаб урод пињола и бобичастог воћа, због чега медвједи теже проналазе храну прије зимског сна. Велики шумски пожари додатно су им уништили дио природног станишта.
Ага, в Ленинградской области шастают.... Пару дней назад, 2 дурака грибника, сутки от медведя бегали, пока не приехали спасатели... Ты за калитку не выходи, на всякий случай☝️хотя, такому пофиг и калитка pic.twitter.com/COstRaAAbz— Наталья Питерская (@nat22p) September 26, 2026
Медвједи у јесен интензивно траже храну како би накупили довољно масних залиха за зимски сан. Ако је у природи нема довољно, све чешће прилазе насељима, одлагалиштима отпада и другим мјестима на којима лако могу пронаћи храну.
Стручњаци упозоравају и да ширење индустријских активности у некада удаљена природна подручја повећава могућност сусрета људи и медвједа.
Власти у најмање десет региона Сибира и руског Далеког истока током посљедња два мјесеца упозориле су становнике на појачану активност медвједа.
У дијеловима Алтаја и у Бајкалску уведен је и ноћни полицијски час, док су власти у Краснојарску затвориле Национални парк Краснојарски ступови и популарну планинарску руту Торгашински гребен.
Регионалне власти формирале су и мобилне ловачке екипе те нуде новчане награде за убијање медвједа. У Краснојарској области за одстрјел се нуди више од 35.000 рубаља, односно око 420 долара.
Након смрти туристкиње на Алтају убијено је више од 50 медвједа, а издате су дозволе за одстрјел још 157. У Краснојарској области власти су објавиле да је уклоњено више од 180 животиња које су означене као потенцијално проблематичне.
Зоолог Сергеј Колчин сматра да је одстрјел агресивног медвједа који уђе у насељено подручје понекад нужна хитна мјера, али упозорава да масовно убијање животиња неће дугорочно смањити број инцидената.
Према његовим ријечима, кључни проблем остаје лако доступан отпад који медвједе привлачи насељима. Ако се један медвјед убије код одлагалишта, његово мјесто једноставно може заузети други.
Као дугорочнија рјешења стручњаци наводе боље обезбјеђивање отпада, едукацију становника о понашању у подручјима с медвједима те кориштење електричних ограда и других средстава за одвраћање, преноси Индекс
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