Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

Аутор:АТВ редакција
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Један демонстрант ухапшен је у петак након што је запријетио да ће запалити Јелисејску палату у Паризу, док су протести средњошколаца широм земље ескалирали, пише британски „Телеграф“.
Бијесни млади људи изашли су на улице, палили контејнере и улазе у школе и сукобљавали се са полицијом за разбијање демонстрација.
Протести су одржани упркос напорима француског предсједника Емануела Макрона и његове владе који се боре да обуздају све насилније демонстрације због услова у школама и финансирања образовања.
Министарство просвјете саопштило је да су до раног поподнева протести утицали на рад 560 школа. У таласу насиља један тинејџер завршио је у болници у Стразбуру након што је аеросолна лименка бачена у ватру експлодирала и погодила ученика у руку.
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У Марсеју је жена која је са стране протестовала против насиља нападнута. Маскирани мушкарац је помоћу аеросолне лименке и упаљача направио импровизовани бацач пламена и испалио пламен у њено лице. За сада није познато колико је тешко повријеђена.
У четвртак је полиција ухапсила Ричија Тибоа, активисту и бившег парламентарног сарадника странке Непокорена Француска (ЛФИ), након што је позвао ученике да запале Јелисејску палату и покрену револуцију.
„Напашћемо сваку полицијску станицу у овој земљи. Сутра ћемо запалити Јелисејску палату“, рекао је он окупљенима у предграђу Париза Сен Денију.
Ces images d’une rare violence sont insoutenables. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 2, 2026
Le policier volontairement ciblé a été hospitalisé après avoir perdu connaissance. Son état n’inspire heureusement plus d’inquiétude majeure à cette heure. Toutes mes pensées l’accompagnent.
Une enquête a été ouverte par le… https://t.co/jRONDcMUIT
Тибо (23) налази се под судским надзором и забрањено му је да присуствује демонстрацијама. Прошлог мјесеца му је суђено због пријетњи шефу државе, а одлуку суда требало би да сазна сљедеће недјеље.
У граду Белфору, на сјевероистоку Француске, близу границе са Швајцарском, снимљен је тренутак када је полицајац у цивилу оборен на земљу, након чега га је група тинејџера окружила и више пута ударила ногама у главу.
„Ови снимци изузетно бруталног насиља су неподношљиви“, рекао је министар унутрашњих послова Лоран Низ на друштвеној мрежи Икс.
Међутим, полицијски одговор на протесте ученика такође је наишао на критике Синдиката судија, који је осудио поступање полиције према малољетницима као грубу и несразмјерну употребу силе.
„Суочена са овим оправданим бијесом, влада је изабрала бруталан одговор. Није изненађујуће што полицијска стратегија није прилагођена посебној рањивости овог покрета, који углавном чине дјеца, чија заштита не може да се примјењује селективно“, наводи се у саопштењу објављеном у петак.
Један четрнаестогодишњак остао је без неколико зуба када је полицајац током блокаде испред његове средње школе у близини Париза испалио гранату са сузавцем из бацача и погодио га у вилицу из непосредне близине.
У петак су запослени у средњој школи у Сен Денију осудили полицијско насиље након што је полицајац на мотоциклу наводно намјерно ударио ученика који је био пјешке, а затим га тукао док је лежао на земљи пред свједоцима.
Министар спољних послова Жан-Ноел Баро такође се огласио поводом унутрашње кризе, позвавши на смиривање ситуације и осудивши насиље, али истовремено бранећи право ученика на протест.
„Да, право на протест је неотуђиво. Али насиље је неоправдано, а цинично искоришћавање младих у политичке сврхе је неодговорно. Ипак, било би погрешно дозволити да страшни и шокантни призори средње школе у пламену засјене дубоку забринутост и оправдане тежње француске омладине“, написао је на Иксу.
Le calme doit impérativement revenir dans les lycées et les universités. Oui, le droit de manifester est inaliénable. Mais les violences sont inexcusables et l'instrumentalisation cynique de la jeunesse à des fins politiques est irresponsable. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 2, 2026
Pour autant, on aurait tort de…
Након састанка са министром просвјете, синдикати средњошколаца осудили су насиље, али позвали колеге да наставе протестни покрет националним штрајком у уторак.
Министар просвјете Едуар Жефре рекао је за БФМТВ-РМЦ да је од почетка протеста 21. септембра повријеђено најмање 65 запослених, међу којима 40 директора школа, као и 170 ученика.
„Јасно је да постоји кампања за напад и уништавање јавног образовног система“, рекао је Жефре, додајући да је „покрет промијенио много тога“.
Жефре, који је у петак требало да се састане са представницима ученичких синдиката уочи националних протеста планираних за уторак, рекао је: „Покрет су преузеле насилне маргиналне групе.“
Полиција је у петак ујутру ухапсила још 150 људи, чиме је укупан број хапшења од четвртка достигао 2.100.
Протести су почели прије недјељу дана у региону Ил де Франс, гдје су ученици демонстрирали због пренатрпаних учионица, недостатка наставника и све лошијег стања школских објеката.
Бијес се проширио на неколико региона и универзитете, што је изазвало демонстрације широм земље и ескалирало у насилне сукобе са полицијом, који су кулминирали ове недјеље.
Једна француска тинејџерка, Кесија из Пантена код Париза, рекла је: „У одјељењу нас је 35, немамо довољно столица у учионицама, а једночасовна пауза за ручак је прекратка да сви стигнемо да узмемо храну.“ Петнаестогодишњакиња је потом побјегла када је полиција употријебила сузавац.
Према нацрту буџета Француске за 2027. годину, који је влада представила у четвртак, издвајања за образовање биће повећана за 1,7 одсто, на 65,53 милијарде евра, што је испод стопе инфлације, не рачунајући пензије наставника.
Образовање је традиционално највећа ставка у француском буџету, али ће се то сљедеће године промијенити. Очекује се да ће трошкови сервисирања јавног дуга достићи 74,5 милијарди евра, наводи се у нацрту буџета.
Обавјештајне службе саопштиле су на кризном састанку у четвртак да су протестни покрет покренули политичари из странке Непокорена Француска, која припада радикалној љевици.
Високи функционери странке Непокорена Француска одбацили су те тврдње и оптужили владу да политизује протесте уочи предсједничких избора у Француској, заказаних за 18. април.
Жан-Лик Меланшон, лидер Непокорене Француске ЛФИ, позвао је у четвртак ученике да користе „искључиво ненасилне методе борбе“, након оптужби да странка подстиче немире.
Власти у региону Оверња-Рона-Алпи на југу Француске процјењују да би штета настала током протеста ученика могла да достигне 30 милиона евра.
У регионима Ил де Франс и Окситанија, штета се процјењује на укупно 10 милиона евра.
(Телеграф)
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