Бањалука се враћа у мезозоик

Аутор:АТВ редакција
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Док су Бањалучани овог љета у појединим дијеловима града данима чекали воду, градска администрација имала је један други приоритет – диносаурусе.
На Крчмарицама се налази Дино парк, а Град Бања Лука је набавио осам модела диносауруса у природној величини. За њих је, према доступним подацима, издвојено 128.000 КМ, док је раније за осам фигура најављивана вриједност од око 150.000 КМ.
Диносауруси, наравно, сами по себи нису проблем. Градови улажу у туризам, паркове и садржаје за дјецу. И сам градоначелник Драшко Станивуковић је раније рекао да Дино парк није најважнија ствар за Бањалуку, већ један од садржаја који треба да допринесе туристичкој понуди града.
Питање које се, међутим, намеће јесте: Да ли су исти ентузијазам, брзина и новац били доступни и за проблеме који директно утичу на свакодневни живот грађана?
Јер овог љета поједини дијелови Бањалуке нису имали оно што је далеко основније од забавног садржаја – воду.
Мјештани Драгочаја су у јуну пријављивали да су без воде били данима. У августу су поједина насеља данима имала проблеме са водоснабдијевањем, док су мјештани Бистрице говорили да су славине биле суве седам дана, а у Рамићима да проблеми трају мјесецима.
Док су поједини грађани чекали цистерне и тражили рјешење за празне славине, у другим дијеловима града вода је данима цурила из шахтова и оштећених цијеви. Директор бањалучког „Водовода“ тада је навео да би за санацију комплетне водоводне мреже било потребно око пола милијарде КМ и 25 година, уз губитке воде веће од 50 одсто.
Добро, лакше је издвојити пар стотина хиљада за неколико диносауруса неко пола милијарде за воду...
И сам „Водовод“ је током љета биљежио све чешће кварове, а као један од узрока навођени су старост цијеви и преоптерећење мреже.
Град је, истина, у августу завршио систем „Туњице 1 и 2“, вриједан око 10 милиона КМ, којим је, према наводима Града, омогућено стабилније водоснабдијевање за око 15.000 грађана Драгочаја, Рамића, Куљана и поткозарских села. Представници Града Бањалука овим пројектом су се похвалили као да није ријеч о довођењу воде у 21. вијеку већ у најмању руку проналаску живог диносауруса.
Али остаје питање зашто се на рјешавање проблема који су годинама били познати чекало толико дуго.
Јер Бањалука није само центар града, уређени паркови и нови садржаји. Бањалука су и Драгочај, Рамићи, Поткозарје, Бистрица, Пискавица, Залужани и бројна друга насеља у којима грађани очекују да имају исправан водовод, пут, канализацију, расвјету и инфраструктуру која функционише.
С друге стране, за Дино парк је било могуће покренути јавну набавку, изабрати понуђача и набавити фигуре диносауруса.
Али питање је: Колико ће још грађана чекати да добије воду, нормалне цијеви и инфраструктуру која не пуца под ногама?
Јер није спорно да граду требају и паркови, туризам и садржаји за дјецу. Спорно је када се грађанима чини да се за оно што је атрактивно за фотографисање и промоцију може наћи и новац и брзина, док се за основне проблеме годинама траже оправдања.
А диносауруси, за разлику од водоводних цијеви, бар не могу да пукну.
Не могу, бар се надамо да ће за тај новац и потрајати. Ако се осврнемо на фотографисање, градоначелник Бањалуке је своје већ обавио.
С друге стране, проблеми с водоснабдијевањем били су једни од горућих, али свакако је важно напоменути и сјечу стабала и Врбе преко пута Тврђаве Кастел коју је градоначелник Драшко Станивуковић покушао оправдати тако што ју је назвао "грешком".
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И тако, грешка се догодила, кривац мјесецима након није пронађен, али су се на мјесту поменутих стабала излиле одређене количине бетона како би се спремио терен за Бањалучку риву.
Такође, проблеми око воде били су примарни, неки због несташице, неки због, како су их називали незаконити и илегалних радњи.
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Шеталиште уз Врбас потегло је многобројне расправе те су се из различитих организација питали да ли је вриједно уништити толико зеленила да би се излио бетон и шеталиште по сваку цијену било бетонско. Изгледа да јесте, јер зеленила о коме се говорило нема, али имамо бетон.
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Грађани, ако је судити по коментарима на друштвеним мрежама, нису одушевљени Дино парком јер они приоритет виде у другим стварима, попут воде, инфраструктуре, уреднијег, а не тестног градског превоза, те других ствари важних за свакодневницу.
Но, на крају Бањалука је добила диносаурусе, а све остало, бар за сада ће морати сачекати.
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