Logo

Бањалука се враћа у мезозоик

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 11:06

Коментари:

2
Дино парк диносауруси Станивуковић Бањалука
Фото: X/Draško Stanivuković

Док су Бањалучани овог љета у појединим дијеловима града данима чекали воду, градска администрација имала је један други приоритет – диносаурусе.

На Крчмарицама се налази Дино парк, а Град Бања Лука је набавио осам модела диносауруса у природној величини. За њих је, према доступним подацима, издвојено 128.000 КМ, док је раније за осам фигура најављивана вриједност од око 150.000 КМ.

Диносауруси, наравно, сами по себи нису проблем. Градови улажу у туризам, паркове и садржаје за дјецу. И сам градоначелник Драшко Станивуковић је раније рекао да Дино парк није најважнија ствар за Бањалуку, већ један од садржаја који треба да допринесе туристичкој понуди града.

Питање које се, међутим, намеће јесте: Да ли су исти ентузијазам, брзина и новац били доступни и за проблеме који директно утичу на свакодневни живот грађана?

Јер овог љета поједини дијелови Бањалуке нису имали оно што је далеко основније од забавног садржаја – воду.

Мјештани Драгочаја су у јуну пријављивали да су без воде били данима. У августу су поједина насеља данима имала проблеме са водоснабдијевањем, док су мјештани Бистрице говорили да су славине биле суве седам дана, а у Рамићима да проблеми трају мјесецима.

Проблем није био ограничен само на несташице

Док су поједини грађани чекали цистерне и тражили рјешење за празне славине, у другим дијеловима града вода је данима цурила из шахтова и оштећених цијеви. Директор бањалучког „Водовода“ тада је навео да би за санацију комплетне водоводне мреже било потребно око пола милијарде КМ и 25 година, уз губитке воде веће од 50 одсто.

Добро, лакше је издвојити пар стотина хиљада за неколико диносауруса неко пола милијарде за воду...

И сам „Водовод“ је током љета биљежио све чешће кварове, а као један од узрока навођени су старост цијеви и преоптерећење мреже.

Град је, истина, у августу завршио систем „Туњице 1 и 2“, вриједан око 10 милиона КМ, којим је, према наводима Града, омогућено стабилније водоснабдијевање за око 15.000 грађана Драгочаја, Рамића, Куљана и поткозарских села. Представници Града Бањалука овим пројектом су се похвалили као да није ријеч о довођењу воде у 21. вијеку већ у најмању руку проналаску живог диносауруса.

Али остаје питање зашто се на рјешавање проблема који су годинама били познати чекало толико дуго.

Јер Бањалука није само центар града, уређени паркови и нови садржаји. Бањалука су и Драгочај, Рамићи, Поткозарје, Бистрица, Пискавица, Залужани и бројна друга насеља у којима грађани очекују да имају исправан водовод, пут, канализацију, расвјету и инфраструктуру која функционише.

С друге стране, за Дино парк је било могуће покренути јавну набавку, изабрати понуђача и набавити фигуре диносауруса.

Тако је Бањалука добила диносаурусе

Али питање је: Колико ће још грађана чекати да добије воду, нормалне цијеви и инфраструктуру која не пуца под ногама?

Јер није спорно да граду требају и паркови, туризам и садржаји за дјецу. Спорно је када се грађанима чини да се за оно што је атрактивно за фотографисање и промоцију може наћи и новац и брзина, док се за основне проблеме годинама траже оправдања.

А диносауруси, за разлику од водоводних цијеви, бар не могу да пукну.

Не могу, бар се надамо да ће за тај новац и потрајати. Ако се осврнемо на фотографисање, градоначелник Бањалуке је своје већ обавио.

Посјечена стабла

С друге стране, проблеми с водоснабдијевањем били су једни од горућих, али свакако је важно напоменути и сјечу стабала и Врбе преко пута Тврђаве Кастел коју је градоначелник Драшко Станивуковић покушао оправдати тако што ју је назвао "грешком".

Врбас стабла-17042026

Бања Лука

"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

И тако, грешка се догодила, кривац мјесецима након није пронађен, али су се на мјесту поменутих стабала излиле одређене количине бетона како би се спремио терен за Бањалучку риву.

Такође, проблеми око воде били су примарни, неки због несташице, неки због, како су их називали незаконити и илегалних радњи.

Багери у Врбасу

Бања Лука

Дајаци и багери на истом мјесту: Да ли Бањалука губи своје зеленило?

Шеталиште уз Врбас потегло је многобројне расправе те су се из различитих организација питали да ли је вриједно уништити толико зеленила да би се излио бетон и шеталиште по сваку цијену било бетонско. Изгледа да јесте, јер зеленила о коме се говорило нема, али имамо бетон.

Багер Бањалучка рива

Бања Лука

Стручњаци о изградњи шеталишта: Бетонизација угрожава ријеку и животну средину

Грађани, ако је судити по коментарима на друштвеним мрежама, нису одушевљени Дино парком јер они приоритет виде у другим стварима, попут воде, инфраструктуре, уреднијег, а не тестног градског превоза, те других ствари важних за свакодневницу.

Но, на крају Бањалука је добила диносаурусе, а све остало, бар за сада ће морати сачекати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

диносауруси

Дино парк

Драшко Станивуковић

Градска управа Бањалука

Коментари (2)

Више из рубрике

Драшко Станивуковић плакат кружни ток Обилићево

Бања Лука

Након споменика и инсталација, Станивуковић завршио на кружном току

1 д

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић отворио је данас у Бањалуци симпозијуму инфектолога који је окупио водеће стручњаке из региона у области инфектологије, микробиологије и сродних медицинских дисциплина.

Бања Лука

Симпозијум инфектолога у Бањалуци окупио водеће стручњаке из региона

1 д

0
Скандал са бесплатним плацевима у Бањалуци: Млади тврде да су због чекања остали без права

Бања Лука

Скандал са бесплатним плацевима у Бањалуци: Млади тврде да су због чекања остали без права

1 д

0
Бањалучанима млади СНСД-а подијелили 500 садница чемпреса

Бања Лука

Бањалучанима млади СНСД-а подијелили 500 садница чемпреса

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима