"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Професор бањалучког Шумарског факултета Маријана Каповић Соломун рекла је да је сјеча стабала на обали ријеке Врбас у Бањалуци нешто што се апсолутно не смије толерисати, истичући да је улога зеленила незамјењива.
Каповић Соломун каже да уређене обале једне ријеке у граду подразумјевају да имају зелену широку зону око обала врста које ће самоницати, а не које су посађене.
- Стабла штите својим корјеном и системом обале, земљиште од ерозије, ријеку Врбас од контаминације и земљиштем и оним што земљиште носи са собом – пестициде, хербивиде, минерална ђубрива зависно о којем дијелу се ради. У сваком случају улога тог зеленила је незамјењива - нагласила је Каповић Соломун.
Она је навела да је ријека Врбас већ годинама уназад изложена различитим врстама деструкције и уништавања, што зеленила, што обала, загађењем канализационим водама, непостојањем пречишћиваћа воде.
Каповић Соломун је навела да је у Граду Бањалука уназад пет година дошло до девастације градског зеленила.
- Из Градске управе кажу да су посадили у протеклом периоду неколико стотина стабала, међутим, то што они саде је стихијски, на мјестима која нису предвиђена за то. Осим тога, апсолутно не воде рачуна о томе које врсте уносе, не раде анализу земљишта, а грађани виде да су зграде које ничу окружене зеленилом у саксијама - навела је Каповић Соломун.
Градска управа Бањалука, додала је она, мора да почне да преузима одговорност за оно што ради.
- Не може бити изговор да је неко грешком случајно посјекао толики број стабала уз Врбас, а не може бити грешка ни да стабла падају по аутомобилима у граду Бањалука. Таквих "грешака" је све више - рекла је Каповић Соломун.
Она је нагласила да је зелена инфраструктура Бањалуке на врло ниском нивоу, неријетко девастирана и неријетко без икаквог прегледа и контроле здравственог стања.
Станивуковић нашао рјешење за "грешку"?
- Надам се да ће неко у Градској управи чути било шта од овога што им се говори већ пет година и да ће коначно почети да предузимају неке мјере које ће бити на добробит свих нас. Сви ми који живимо у Бањалуци желимо да она буде што угоднија за живот - закључила је Каповић Соломун.
Центар за животну средину Бањалука затражио је јуче кривичну одговорност због сјече стабала на обали Врбаса и почињеног екоцида.
Представници Центра указали су да се наставља уништавање обале и стабала која су вијековима била симбол Бањалуке.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да су стабла на обали Врбаса у оквиру уређења риве посјечена грешком и да ће сви одговорни бити санкционисани.
Из Градске управе Бањалука саопштено је јуче да ће новоименовани стручни надзор пратити наставак радова на обали Врбаса на реализацији пројекта "Бањалучка рива" којим је планирана садња 50 нових садница врбе, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
22 ч7
Бања Лука
23 ч0
Градови и општине
1 мј0
Друштво
2 мј0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч2
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
7 ч4
Најновије
Најчитаније
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
Тренутно на програму