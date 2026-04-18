Проблем паркинга и градње: Мјештани Лоркиног насеља у Бањалуци дигли глас

Аутор:АТВ
Станари Лоркиног насеља у Бањалуци противе се планираној изградњи нових стамбених објеката, тврдећи да је пројекат у супротности са важећим регулационим планом из 2008. године.
Упозоравају да у насељу већ годинама недостаје паркинг мјеста, те да би додатна градња погоршала ионако отежано функционисање саобраћаја и смањила квалитет живота.
Кажу да нису против градње, али јесу против изградње мимо плана и закона, те поручују да неће дозволити градњу која би, како наводе, била на штету становника.
"На 211 стамбених јединица и 20 пословних простора, ми бисмо требали да имамо 232 паркинг мјесто, а имамо их 92. Значи да немамо ни 40 одсто довољно паркинг мјеста који је минимум прописан подзаконским актима", каже мјештанка Лоркиног насеља Ана Ђурић.
Архитекта Дарко Ђурић додао је да се овим шаље јасна порука Градској управи и градоначелнику Драшку Станивуковићу.
"Оно што је постало нажалост правило у граду Бањалука када се издају грађевинске дозволе, а то је да се издају мимо Закона о уређењу, односно супротно Закону о уређењу простора и грађења, супротно планској документацији. И увијек на штету јавног интереса и на штету становника Бањалуке - неће проћи у овом насељу", поручује Ђурић за РТРС
