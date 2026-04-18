Мазалица: Влада изгради мост у Чесми, а Станивуковић није у стању ни упалити свјетло

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да је Влада Републике Српске изградила мост у бањалучком насељу Чесма, а да градоначелник Драшко Станивуковић није у стању ни да обезбиједи расвјету.
"Пуна уста моста за који је имао само визију. Влада направи мост у Чесми и приступне путеве, а Станивуковић присваја заслуге. На крају није у стању ни упалити свјетло.
Нема расвјете, грађани се жале", навео је Мазалица на друштвеној мрежи "Икс".
Подсјећања ради, "Путеви Републике Српске" саопштилу су данас да још није добило одговор Градске управе Бањалука на допис од 2. априла у којем се тражи да Град заврши преузете обавезе у пројекту изгадње моста у насељу Чесма.
У саопштењу "Путева" наводи се да је Споразумом о изградњи моста у насељу Чесма потписаним између Града Бањалука и овог предузећа, Град у обавези да уради расвјету и зеленило на овој саобраћајници, али да нису добили одговор нити су према њиховим сазнањима предузете било какве радње како би биле извршене ове обавезе Града.
