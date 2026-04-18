Мазалица: Влада изгради мост у Чесми, а Станивуковић није у стању ни упалити свјетло

18.04.2026 13:56

Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да је Влада Републике Српске изградила мост у бањалучком насељу Чесма, а да градоначелник Драшко Станивуковић није у стању ни да обезбиједи расвјету.

"Пуна уста моста за који је имао само визију. Влада направи мост у Чесми и приступне путеве, а Станивуковић присваја заслуге. На крају није у стању ни упалити свјетло.

Нема расвјете, грађани се жале", навео је Мазалица на друштвеној мрежи "Икс".

Подсјећања ради, "Путеви Републике Српске" саопштилу су данас да још није добило одговор Градске управе Бањалука на допис од 2. априла у којем се тражи да Град заврши преузете обавезе у пројекту изгадње моста у насељу Чесма.

У саопштењу "Путева" наводи се да је Споразумом о изградњи моста у насељу Чесма потписаним између Града Бањалука и овог предузећа, Град у обавези да уради расвјету и зеленило на овој саобраћајници, али да нису добили одговор нити су према њиховим сазнањима предузете било какве радње како би биле извршене ове обавезе Града.

Срђан Мазалица

Драшко Станивуковић

мост у Чесми

Влада Републике Српске

Путеви Републике Српске

Више из рубрике

Потписана петиција против изградње Дино парка у бањалучким Трапистима

Бања Лука

Потписана петиција против изградње Дино парка у бањалучким Трапистима

4 ч

0
Мост у бањалучком насељу Чесма

Бања Лука

Преузимају заслуге, а опет избјегавају обавезе: Град не извршава своj дио око моста у Чесми

4 ч

4
Грмуша о новом тендеру за јавну расвјету: Станивуковић не поштује одлуке Скупштине града

Бања Лука

Грмуша о новом тендеру за јавну расвјету: Станивуковић не поштује одлуке Скупштине града

5 ч

0
Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса

Бања Лука

Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

15

42

Лавров: Активно се разматра концепт новог војног блока

15

39

"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

15

24

Гугл апликација за коју можда нисте чули, а бесплатна је и корисна

15

17

Додик: Српски народ неће никада бити мањина у БиХ

