Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина-геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина, град Бањалука организује сутра бесплатан превоз грађана у Доњу Градину.
У Градској управи Срни је речено да ће превоз бити организован у 8.00 часова са паркинга код Музеја савремене умјетности Републике Српске.
Обезбијеђена су четири аутобуа, а повратак је по завршетку комеморативног скупа.
Сутра ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина-геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина.
Овај дан је Влада Републике Српске прогласила Даном жалости.
У злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало и 20.000 дјеце, преноси Срна
