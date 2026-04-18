Из ФЗО Српске упозорење: Скоро 10.000 пензионера од 1. маја остаје без осигурања

Аутор:АТВ
Скоро 10.000 сразмјерних пензионера са већинским радним стажом оствареним у иностранству који живе у Републици Српској од 1. маја остаће без здравственог осигурања, а из Фонда здравственог осигурања Српске објаснили су шта је потребно да ураде до краја априла.
Како наводе из ФЗО РС до краја априла овим пензионерима неће бити оспоравано право на здравствено осигурање овој категорији.
Међутим, како би и након априла могли да користе права из здравственог осигурања, важно је да се јаве у Пореску управу РС и регулишу свој статус, односно да се пријаве по основу – ‘страни пензионер’ (пријава се подноси на обрасцу ПД 3100), а потом да се јаве у надлежну пословницу ФЗО РС са изводом из банке за текућу годину, како би им била утврђена основица за уплату доприноса – објашњавају они.
Како додају, Законом о доприносима је за држављане Републике Српске који имају остварен већински стаж осигурања у иностранству дефинисана стопа доприноса за здравство која износи 10,2 одсто на остварени износ пензије.
– Дакле, износ доприноса којег ће уплаћивати зависи од висине иностране пензије – додају они потцртавајући да закон не предвиђа изузетке, већ се ово правило односи на све пензионере који имају већински радни стаж изван БиХ.
Из Фонда здравственог осигурања Републике Српске истичу да се ова законска норма која предвиђа да пензионери који су већину радног стажа остварили у другој земљи сами уплаћују доприносе заснива на принципу правичности.
– Они су током већег дијела свог радног вијека већ издвајали за здравство у тој земљи, па их није могуће изједначавати са пензионерима који су цијели радни вијек провели у Републици Српској и у пуном износу плаћали доприносе овдје. Системска обавеза друштва је да штити пензионере који су радни вијек провели у Републици Српској, што Фонд и чини, због чега је допринос за наше пензионере тек један одсто – наводе они.
Према њиховим ријечима, запослени у пословницама Фонда здравственог осигурања РС обавјештавају осигуранике о неопходним корацима како би и даље имали здравствено осигурање.
– Законом је дефинисано да систем обавезног здравственог осигурања функционише на начин да се лице прво пријави на здравствено осигурање на један од предвиђених основа, а услов коришћења здравствене заштите је редовна уплата доприноса (без изузетка). За иностране пензионере, као и за све остале категорије осигураних лица треба редовно да се уплаћују доприноси, до 20. у мјесецу за претходни мјесец, како би имали континуитет остваривања права на здравствену заштиту – наводе они.Гдје се пензионери могу информисати
Из ФЗО РС истичу да су радници у свим њиховим пословницама упознати са промјенама, те да су на услузи осигураницима.
– Сви осигураници који имају било какву дилему могу да се јаве у наше пословнице. Осим тога, осигураници се за сва питања из здравственог осигурања увијек могу информисати лично у свим нашим филијалама/пословницама, код наших заштитника права, контакти су доступни на интернет страници Фонда, као и путем бесплатног инфо-броја 0800 5 08 08 који је у функцији од ове године – кажу из Фонда за Независне.
