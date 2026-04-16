Пензионер мора да врати 84.000 евра: Једна грешка га скупо коштала

Један њемачки пензионер мораће да врати око 84.000 евра након што је утврђено да није пријавио да прима још једну социјалну накнаду приликом подношења захтјева за пензију. Информацију је тек годинама касније открило пензијско осигурање, након чега је покренут поступак и донијета пресуда у њихову корист.
Ријеч је о мушкарцу рођеном 1949. године, који је након повреде на раду 1967. године примао инвалидску пензију, односно накнаду због повреде, а од 2009. године и старосну пензију за особе са инвалидитетом.
Хроника
Лажна дојава о бомби у тржном центру
Проблем је настао јер при подношењу захтева за старосну пензију није навео да већ прима другу накнаду, иако је на то био јасно упозорен и директно питан у обрасцу.
Према немачком закону, особе које истовремено примају двије накнаде имају право само на умањену старосну пензију, уколико укупан износ прелази прописани лимит. Због тога је пензионер годинама добијао веће износе него што му припада.
Случај је откривен тек десетак година касније, када је због погоршаног здравственог стања затражио повећање инвалидске пензије. Тада је промјена пријављена надлежном пензионом осигурању, које је утврдило да је дошло до преплате и затражило поврат новца.
Фудбал
Фудбалери Србије сазнали ривале на ЕП
Пензионер се бранио тврдњом да је био погрешно савјетован и да је случај застарио, али је суд то одбацио. Закључено је да су питања у обрасцу била јасна и да је поступио крајње непажљиво јер није дао тачне информације. Суд није прихватио ни његово објашњење да није прочитао упозорења.
Због таквог пропуста, рок за поврат новца продужен је на десет година, па захтјев за поврат није застарио. Пензијско осигурање је због тога имало право да поништи ранију одлуку и тражи повратј преплаћених средстава.
Свијет
Министар енергетике Аустрије: У мају се очекује несташица дизела и керозина у Европи
Случај показује колико је важно да се приликом подношења захтјева за пензију дају тачни и потпуни подаци, јер и наизглед мала грешка може касније довести до озбиљних финансијских посљедица.
(Феникс магазин)
