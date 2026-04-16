Стравичан пожар у Србији, има мртвих

Велики пожар избио је данас на Вождовцу гдје је пламен прогутао објекат, тачније, бараку у власништву Геолошког института Србије, а у ком је једна мушка особа, како Телеграф сазнаје, изгубила живот.
Три особе су медицински збринуте, док је једна мушка особа која је пронађена без свијести у близини бараке захваћене пожаром, преминула упркос напорима љекара, сазнаје "Телеграф".
Она се, како се незванично сазнаје, као и остали који су повријеђени, ту случајно нашла и приближила се ватром захваћеном делу да би видјела о чему се ради, па тако изгубила живот.
Тијело је по налогу тужилаштва послато на обдукцију у Институт за судску медицину, која ће дати дефинитиван одговор на питање шта је узроковало смрт у тренутку док је зграда горјела.
Три ватрогасна возила и 10 ватрогасаца покушавају да обуздају ватрену стихију која је захватила бараку Геолошког института Србије.
