Стравичан пожар у Србији, има мртвих

Аутор:

АТВ
16.04.2026 13:44

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Велики пожар избио је данас на Вождовцу гдје је пламен прогутао објекат, тачније, бараку у власништву Геолошког института Србије, а у ком је једна мушка особа, како Телеграф сазнаје, изгубила живот.

Три особе су медицински збринуте, док је једна мушка особа која је пронађена без свијести у близини бараке захваћене пожаром, преминула упркос напорима љекара, сазнаје "Телеграф".

Она се, како се незванично сазнаје, као и остали који су повријеђени, ту случајно нашла и приближила се ватром захваћеном делу да би видјела о чему се ради, па тако изгубила живот.

Тијело је по налогу тужилаштва послато на обдукцију у Институт за судску медицину, која ће дати дефинитиван одговор на питање шта је узроковало смрт у тренутку док је зграда горјела.

Три ватрогасна возила и 10 ватрогасаца покушавају да обуздају ватрену стихију која је захватила бараку Геолошког института Србије.

пожар

ватра

Србија

Повријеђено више особа

погинуо мушкарац

