Језиво вршњачко насиље: Ученица напаствована у тоалету

16.04.2026 13:27

Фото: Unsplash

Ученица осмог разреда једне основне школе у Београду претрпјела је сексуално злостављање у школском тоалету.

Како сазнајемо, њу је вршњакиња натјерала да се љуби у уста са другарицом из разреда, док су друге ученице то снимале.

Случај се догодио крајем марта у једној основној школи у приградском дијелу Београда (подаци познати редакцији).

Направљен и снимак

"Дјевојчица је наговорена на сексуални однос љубљењем у уста са другом девојчицом, док је у саучесништву направљен и снимак односа", навео је извор Курира.

Извор наводи да је случај пријављен надлежнима и да су предузете све мјере у складу са процедурама.

Директор школе потврдио је за Курир да је установа одмах реаговала по сазнању.

"Школа је предузела све радње из своје надлежности, у складу са прописаним протоколима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Школа је предметни догађај пријавила путем платформе "Чувам те", чиме су о догађају обавјештени и надлежни органи и институције, укључујући полицију, Министарство просвете, Школску управу и Центар за социјални рад - навео је он.

Дисциплински поступак

Покренут је и дисциплински поступак, који је у току.

"Имајући у виду да је ријеч о малољетним лицима, као и да су поступци у току, школа није у могућности да саопштава више детаља. Приоритет у конкретном случају јесте заштита дјетета, спрјечавање даље виктимизације и поступање у најбољем интересу ученика, у сарадњи са надлежним институцијама", истакао је директор ове установе, преноси Курир.

