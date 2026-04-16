Језиво вршњачко насиље: Ученица напаствована у тоалету

Ученица осмог разреда једне основне школе у Београду претрпјела је сексуално злостављање у школском тоалету.
Како сазнајемо, њу је вршњакиња натјерала да се љуби у уста са другарицом из разреда, док су друге ученице то снимале.
Случај се догодио крајем марта у једној основној школи у приградском дијелу Београда (подаци познати редакцији).
"Дјевојчица је наговорена на сексуални однос љубљењем у уста са другом девојчицом, док је у саучесништву направљен и снимак односа", навео је извор Курира.
Извор наводи да је случај пријављен надлежнима и да су предузете све мјере у складу са процедурама.
Директор школе потврдио је за Курир да је установа одмах реаговала по сазнању.
Свијет
Медвјед напао човјека док је џогирао
"Школа је предузела све радње из своје надлежности, у складу са прописаним протоколима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Школа је предметни догађај пријавила путем платформе "Чувам те", чиме су о догађају обавјештени и надлежни органи и институције, укључујући полицију, Министарство просвете, Школску управу и Центар за социјални рад - навео је он.
Покренут је и дисциплински поступак, који је у току.
"Имајући у виду да је ријеч о малољетним лицима, као и да су поступци у току, школа није у могућности да саопштава више детаља. Приоритет у конкретном случају јесте заштита дјетета, спрјечавање даље виктимизације и поступање у најбољем интересу ученика, у сарадњи са надлежним институцијама", истакао је директор ове установе, преноси Курир.
