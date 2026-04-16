Дјеца запалила чувени млин: Ватра прогутала објекат, ухапшени пиромани

АТВ
16.04.2026 10:34

Ватрогасци гасе пожар на запаљеном млину у Обреновцу, 15.04.2026. године.
Фото: Телеграф.рс

Успјешно су идентификована двојица малољетника осумњичених за изазивање пожара у којем је јуче потпуно изгорио објекат чувеног млина "Сувобор".

Они су идентификовани захваљујући брзој акцијом припадника Полицијске станице у Обреновцу, у сарадњи са Одјељењем за малољетнике Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду,

Након што је ватрена стихија прогутала објекат, међу грађанима Обреновца завладала је узнемиреност, преноси Телеграф.

Ипак, ефикасан рад надлежних органа наишао је на опште одобравање локалне заједнице. Мјештани истичу да је управо оваква ажурност кључна за очување сигурности.

Преминуо један од оснивача Дивљих јагода

"У ситуацијама које пријете да наруше јавни ред, оваква ефикасност полицијских службеника и јасна координација са тужилаштвом уливају повјерење да закон важи за све", наводе грађани.

Захваљујући посвећености ПС Обреновац и тужилаштва, овај случај је добио брз правни епилог, чиме је послата јасна порука да ће сваки вид угрожавања имовине и безбједности грађана бити хитно и професионално процесуиран.

пожар

Дјеца

Србија

Обреновац

ватра

Запаљен млин

Више из рубрике

Доктор, хирург, рукавице

Србија

Дијете (3) ножем повриједило око: Услиједила хитна операција

3 ч

0
Вујић поново позвао суд у Хагу да омогући лијечење генерала Младића у Србији

Србија

5 ч

0
Ако добијете ову поруку, никако је не отварајте: Нова СМС превара кружи Србијом

Србија

19 ч

0
Судија држи чекић у судници

Србија

Завршне ријечи у случају ''Бањска'': Приштински тужилац тражи доживотни затвор за тројицу Срба

22 ч

0

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

