Дјеца запалила чувени млин: Ватра прогутала објекат, ухапшени пиромани

Успјешно су идентификована двојица малољетника осумњичених за изазивање пожара у којем је јуче потпуно изгорио објекат чувеног млина "Сувобор".
Они су идентификовани захваљујући брзој акцијом припадника Полицијске станице у Обреновцу, у сарадњи са Одјељењем за малољетнике Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду,
Након што је ватрена стихија прогутала објекат, међу грађанима Обреновца завладала је узнемиреност, преноси Телеграф.
Ипак, ефикасан рад надлежних органа наишао је на опште одобравање локалне заједнице. Мјештани истичу да је управо оваква ажурност кључна за очување сигурности.
"У ситуацијама које пријете да наруше јавни ред, оваква ефикасност полицијских службеника и јасна координација са тужилаштвом уливају повјерење да закон важи за све", наводе грађани.
Захваљујући посвећености ПС Обреновац и тужилаштва, овај случај је добио брз правни епилог, чиме је послата јасна порука да ће сваки вид угрожавања имовине и безбједности грађана бити хитно и професионално процесуиран.
