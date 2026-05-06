Познати метеоролог нема лијепе вијести

Познати регионални метеоролог Марко Чубрило најавио је да нас сутра, 7. маја, очекује мало свјежије и нестабилно вријеме, а крајем недјеље свјеже и нестабилно вријеме.
Од 10. маја до 13. маја очекује нас топлије вријеме, док се затим очекује премјештање хладног фронта и погоршање које најављује нестабилну и релативно свјежу половину мјесеца.
Данас над већим дијелом региона мало до умјерено облачно, топло и спарно. Послије подне над западним, југозападним, а крајем дана над централним и сјеверним дијеловима региона нестабилно уз могуће грмљавинске пљускове и локалну појаву непогода, прије свега на западу региона.
На истоку региона углавном суво и топло. Дуваће слаб јужни вјетар који ће у зони пљускова на кратко окретати на јак југозападни и западни.
Дневни максимуми од +22 на западу до +29 на југоистоку региона.
У четвртак мало свјежије али и даље спарно и нестабилно од средине дана уз чешћу појаву грмљавинских пљускова и услове за локалне непогоде. Сутра ће средином дана по први пут ове сезоне ЦАПЕ индекс бити довољно висок да подржи формирање јачих грмљавинских непогода понегдје.
Вјетар југозападни, а у зони пљускова јак западни, док ће се максимуми кретати од +18 на западу до +26 на истоку региона. У петак ће са југозапада услиједити јаче погоршање уз кишу и грмљавинске пљускове које ће до краја дана захватити цијели регион. Понегдје на сјеверу региона уз сунчанији први дио дана и висок ЦАПЕ индекс могућа појава локалних непогода.
Вјетар у окретању на западни смјер, а температуре ваздуха у паду посебно у другом дијелу дана. Субота на истоку региона свјежа и нестабилна, док ће на западу бити више сунца. Дневни максимуми од +15 на истоку до +21 на западу региона.
Од 10.05. до 13.05. се очекује краткотрајно отопљење и тада ће пљускова понегдје бити само на сјеверу региона, док се 13.05. очекује премјештање јаког, хладног фронта, грмљавински пљускови, локалне непогоде, јак сјеверозападни вјетар и захлађење тако да ће се око 14.05. максимуми кретати од +16 до +19 степени Целзијуса.
Ново погоршање је могуће око 18.05.
До 13.05. нестабилно али углавном топло, затим захлађење те би половина мјесеца вјероватно била свјежа и нестабилна.
