Чоколадни ролат који се топи у устима: Све састојке већ имате у кухињи

06.05.2026 13:02

Љубитељи чоколаде ће посебно уживати у овом ролату који се топи у устима.

Састојци:

5 јаја

5 кашика шећера

3 кашике брашна

2 кашике какаа

1 прашак за пециво

500 мл слатке павлаке

250 гр чоколаде за кување

Припрема:

Раздвојте бјеланца и жуманца, па умутите чврсти снег уз поступно додавање шећера.

Потом додајте једно по једно жуманце и мутите на мањој брзини. Додајте и брашно, какао и прашак за пециво.

Смесу сипајте у калуп димензија 40*30 цм који сте обложили папиром за печење, па пеците у загријаној рерни на 180 степени 15 минута.

Врућ колач уролајте заједно са папиром за печење.

Отопите чоколаду заједно са слатком павлаком уз непрестано мијешање.

Па охладите у фрижидеру неколико сати.

Охлађену смесу чоколаде и слатке павлаке умутите у фил, па када одролате ролат, намажите га филом и поново уролајте. Ако вам остане, преко ставите остатак фила, пише Ало

