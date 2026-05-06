Чоколадни ролат који се топи у устима: Све састојке већ имате у кухињи

Љубитељи чоколаде ће посебно уживати у овом ролату који се топи у устима.
Састојци:
5 јаја
5 кашика шећера
3 кашике брашна
2 кашике какаа
1 прашак за пециво
500 мл слатке павлаке
250 гр чоколаде за кување
Припрема:
Раздвојте бјеланца и жуманца, па умутите чврсти снег уз поступно додавање шећера.
Потом додајте једно по једно жуманце и мутите на мањој брзини. Додајте и брашно, какао и прашак за пециво.
Смесу сипајте у калуп димензија 40*30 цм који сте обложили папиром за печење, па пеците у загријаној рерни на 180 степени 15 минута.
Врућ колач уролајте заједно са папиром за печење.
Отопите чоколаду заједно са слатком павлаком уз непрестано мијешање.
Па охладите у фрижидеру неколико сати.
Охлађену смесу чоколаде и слатке павлаке умутите у фил, па када одролате ролат, намажите га филом и поново уролајте. Ако вам остане, преко ставите остатак фила, пише Ало
