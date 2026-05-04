Трик за савршене ћуфте: Сочне и укусне у само пар корака

Ћуфте су једно од најчешћих јела на породичној трпези. Послужују се с пире кромпиром, рижом, шпагетама. Готово свако има свој породични рецепт који се преноси генерацијама.
Ипак, довољно је мало претјерати с везивом, недовољно измјешати смјесу или их пећи на прејакој ватри па да умјесто меканих и сочних залогаја на тањиру заврше сухе, тврде куглице меса.
Кулинарски трикови с јогуртом нису нови: кисели млијечни производи често се користе у маринадама јер киселина може утицати на протеине у месу и придонијети мекшој текстури. Истраживања о маринирању меса у јогурту и сродним киселим млијечним производима показивала су побољшање мекоће и сочности меса, а рецепт за сигурну припрему мљевеног меса, укључујући месне округлице, препоручује унутрашњу температуру од 70 °.
Управо се на тој логици темељи једноставан трик који се све чешће спомиње међу љубитељима кувања: у смјесу за ћуфте, умјесто хљеба и јаја, додаје се грчки јогурт. На први поглед звучи необично, но неколико жлица густог грчког јогурта на килограм меса може знатно промијенити текстуру ћуфти. Јогурт дјелује као благи омекшивач јер његова киселина утјече на месна влакна. Резултат би требале бити мекше, прозрачније и сочније ћуфте које задржавају угодну структуру и након подгријавања.
Традиционални рецепти често се ослањају на хљеб и јаја, али тај спој не мора увијек дати најбољи резултат. Јаја се обично додају како би повезала смјесу, док хљеб служи за волумен и упијање воде. Међутим, током печења бјелањак се може стврднути и смјесу учинити компактнијом, понекад чак и гуменастом. Хљеб, с друге стране, може упити превише воде или разриједити структуру смјесе, па месо изгуби дио своје природне сочности.
Добра ћуфта требала би бити управо супротна: лагана, мекана да задржи сокове у унутрашњости. За најбољи окус често се препоручује мјешавина од 70 посто говедине и 30 посто свињетине. Говедина доноси пунији, израженији окус, а свињетина масноћу која помаже да ћуфте остану сочне. Додатна предност је и двоструко мљевење меса, јер финија структура лакше прима зачине и додатке.
Важно је и да месо прије припреме буде добро охлађено. Ако се маст прерано почне топити, смјеса може изгубити стабилност, а ћуфте неће имати жељену текстуру.
Иако се многима чини да се смјеса без јаја не може добро повезати, кључ је у начину мијешања. Дуљим мијешењем меса ослобађа се природни протеин миозин, који дјелује као својеврсно везиво. Зато се препоручује смјесу мијесити најмање десет минута, а затим је оставити у фрижидеру барем сат времена прије обликовања куглица.
Хлађење помаже да се масноћа и протеини стабилизирају, па ћуфте лакше задржавају облик, а притом остају мекане. За додатну сочност у јогурт се може умијешати и нарибани лук, који током припреме пушта сок и обогаћује окус смјесе.
Основни рецепт врло је једноставан. За почетак је потребно 500 грама мљевеног меса, двије кашичице грчког јогурта, један ситно насјецкани лук, два чешња бијелог лука те со и слатка паприка по укусу. Све састојке треба полако и темељито мијешати док се не добије уједначена смјеса. Потом се обликују куглице и пеку на умјереној ватри, док извана не добију златносмеђу корицу, а изнутра остану мекане и сочне, пише Дневно
