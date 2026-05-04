Дом народа усвојио закон којим је БиХ избјегла "сиву листу"

04.05.2026 12:29

Дом народа ПС БиХ је на 30. хитној сједници усвојио Приједлог закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.

За овај приједлог су гласали сви присутни делегати.

Усвајањем овог закона БиХ би требало да избјегне стављање на сиву листу Манивала.

Стављање на сиву листу би значило ода ће трансакције које из БиХ иду у иностранства, али и оне које долазе у БиХ, бити под посебном присмотром.

Никола Шпирић-25032026

БиХ

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

Поједностављено, то значи да ће грађани БиХ који шаљу или примају новац из иностранства чекати дуже да њихова средства буду послана или стигну на њихов рачун.

Увоз и извоз робе из БиХ би био посебно контролисан што би довело до озбиљних проблема на границама.

