Симовић: ЦИК једна од канцерогених твари унутар демократског изборног процеса у БиХ

Милица Јагодић
04.05.2026 09:54

Владе Симовић
Централна изборна комисија је једна од канцерогених твари унутар демократског изборног процеса у БиХ, рекао је Владе Симовић, политиколог.

"У БиХ увијек постоји један простор неизвјесности што помало почиње да нервира грађане и то је нешто што штети цијелом демографском процесу и изборима уопште. Морамо бити заиста поштени па рећи да је Централна изборна комисија једна од канцерогених твари унутар демократског изборног процеса у БиХ. Она је заиста лоша, и неиновативна институција", рекао је Владе Симовић политиколог.

Према његовим ријечима, због институције попут ЦИК пројектује се велики број фрустрација по питању избора који би требало да буду један нормалан процес који се одвија на сваке четири године, као и да стална дилема или неизвјесност којој свједочимо не би требали уопште да постоје.

Симовић се осврнуо и на питање нових изборних технологија

"Ријеч је о шест хиљада скенера за идентификацију бирача и шест хиљада скенера за читање гласачких листића тј. за читање изборних резултата који би сви у комплету помогли изборном процесу. То је огроман новац, мислим да се говори о десетинама милиона КМ. То су ствари које је ЦИК требала много раније да уради, але ево видимо да са њима увијек чека задњи тренутак", каже Симовић.

Поред читача гласова и скенера за идентификацију бирача важно је да постоји и систем ручног пребројавања гласова, појашњава Симовић.

"Тамо гдје се не поклопе ручно бројање гласова и са скенерима, ту можемо рећи да постоји нека врста одступања. У земљама које су то уводиле се понављају избори. Оно што је битно је ко ће да проводи тај цијели процес, ко ће да руководи софтвером, колико је то технички безбједно? Мислим да је кључно питање да ли смо ми технички способни да изведемо тај процес који није лош, он је добар", наглашава Симовић.

Нове изборне технологије представљају добар систем, само је неопходно да се технички проведе све на најбољи могући начин, каже Симовић.

