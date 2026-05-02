Федерална власт смеће планира депоновати и палити у српском селу

Аутор:Биљана Стокић
Коментари:0
План федералне власти је јасан. Смеће из цијелог Унско-санског кантона депоноваће, а потом и палити и спалионици отпада у српском селу Смољана код Босанског Петровца.
Дигло је то на ноге Србе који ту живе. Оштро су се успротивили спалионици недалеко од својих породичних кућа.
"Кад овако нешто чујеш да се улаже у некакву спалионицу, да догоне отпад, то ти се смучи живот. То нормалан човјек не може да поими", каже Ђорђо Марјановић, мјештанин села Смољана, Босански Петровац.
"Отац сам троје дјеце. Овдје сам од самих почетака повратка све младе људе је то забринуло јер ми овдје живимо од свог рада од пољопривреде, прије свега.Тако да би самим тим то много нарушило саму ту производњу", каже Бобан Симић, мјештанин Босанског Петровца.
По којим критеријумима се баш у Босанском Петровцу, најмањој општини у том кантону, планира спалионица ником није јасно. У локалном СНСД-у кажу да је њихов став јасан – такав план је неприхватљив.
Било шта што значи довожење отпада из других општина и градова Унско-санског кантона у Босански Петровац је неприхватљиво. И СНСД у смислу Клуба одборника неће никада дати сагласност за такво нешто", каже Немања Давидовић, предсједник Општинског одбора СНСД-а Босански Петровац.
То су и показали. На посљедњој сједници локалног парламента, којој су присуствовали и мјештани, јасно је одбачена таква могућност.
"Усвојили одлуку гдје смо одбацили приједлог Федерације БХ гдје се планира изградити Центар за управљање отпадом на депонији Ваганац. Са том одлуком смо донијели јасан став да се јасно противимо и сличним другим пројектима као што је централна депонија", каже Божо Латиновић, предсједник Општинског вијећа Босански Петровац.
Мјештани за сада могу одахнути. Али кажу и даље ће бити на опрезу. Подсјећају да су сличан проблем имали и прије пет година.
Народ у Босанском Петровцу јасно је поручио да се противи планираној спалионици отпада у селу Смољана. Истичу да то није проблем само око 250 Срба који живи у том селу већ питање које се тиче цијеле општине. Мјештани се надају да је на ту причу сада дефинитивно стављено тачка, али поручују да су спремни на додатне мјере уколико до тога ипак не дође.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч2
БиХ
2 ч0
БиХ
5 ч1
БиХ
1 д8
Најновије
21
00
20
39
20
29
20
23
20
18
Тренутно на програму