Аутор:АТВ
Коментари:0
Украјински војници убили су замјеника команданта јуришне чете у дијелу Харковске области који контролишу Оружане снаге Украјине, саопштила је регионална администрација.
"Побуну је изазвала група војника који су одбили да изврше борбени задатак због некомпетентности капетана Маловичка. Његове претходне одлуке су већ резултирале масовним жртвама међу особљем", саопштили су у администрацији.
Руска војска ослободила је насеље Миропоље у Сумској области, саопштило је руско Министарство одбране.
Јединице групе трупа "Сјевер" неутралисале су 250 војника и уништиле 16 возила, једно артиљеријско оруђе и две станице за радио-електронску борбу.
Јединице групе трупа "Запад" елиминисале су готово 200 војника и уништиле борбено возило пјешадије, оклопни транспортер M113, два борбена оклопна возила, 15 возила, три артиљеријска оруђа и пет станица за радио-електронску борбу.
Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су 120 војника и уништиле четири борбена оклопна возила, 16 возила, једно артиљеријско оруђе и једну станицу за радио-електронску борбу.
Јединице групе трупа "Центар" елиминисале су 275 војника и уништиле четири борбена оклопна возила, седам возила, једно артиљеријско оруђе и три станице за радио-електронску борбу.
Јединице групе трупа "Исток" елиминисале су више од 310 војника и уништиле четири борбена оклопна возила, три возила и једно артиљеријско оруђе.
Јединице групе трупа "Дњепар" неутралисале су више од 40 војника и уништиле једно борбено оклопно возило, 11 возила и једну станицу за радио-електронску борбу.
Системи ПВО оборили су пет вођених авио-бомби, двије ракете "М124" система ХИМАРС, и 505 беспилотних летјелица.
