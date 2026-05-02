"Луфтханза" пронашла изгубљеног "Оскара"

02.05.2026 15:54

Фото: Pexel/ Joerg Mangelsen

Њемачка авио-компанија Луфтханза саопштила је да је пронашла статуету "Оскара" руског редитеља Павела Таланкина, која је прошле седмице изгубљена на лету од Њујорка до Франкфурта.

Таланкин је добио "Оскара" за најбољи документарни филм "Господин Нико против Путина".

"Луфтханза" је изразила жаљење због инцидента истичући да је авион претражен темељно и хитно како би пронашли "Оскара".

Сарадник Таланкина Давид Боренстајн рекао је да је Таланкин био приморан да преда статуету у пртљаг током лета из Њујорка за Франкфурт јер је тешка готово четири килограма и могла би представљати потенцијалну пријетњу.

Пошто Таланкин није имао мјеста у коферу, агент Управе за безбједност саобраћаја ставио је статуету "Оскара" у кутију и послао је у пртљажни дио авиона, након чега се изгубила.

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Свијет

Експлозија у камп кућици, повријеђено четворо дјеце

1 ч

0
Кит океан спасен риба сисар

Свијет

Грбави кит Тими пуштен у Сјеверно море након што је недјељама био насукан код Њемачке

1 ч

0
Миш

Свијет

Најезда мишева уништава усјеве

2 ч

0
Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

Свијет

Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

2 ч

0

