Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

Више од половине тинејџерки у Јапану користи генеративну вјештачку интелигенцију тражећи савјете од о личним проблемима и дилемама, показало је недавно истраживање јапанске владе, које истиче растућу улогу технологије међу младим женама.
Према истраживању које је обухватило кориснице вјештачке интелигенције, а које је спровео панел потрошача при влади Јапана, 52,4 одсто тинејџерки је потврдило да се консултује са вјештачком интелигенцијом о својим дилемама и бригама што је највећи удио међу свим старосним и полним групама, преноси дневник Јапан Тодаy.
Више од 30 одсто жена између 20 и 40 година користи вјештачку интелигенцију у исту сврху, док мање од 30 одсто мушкараца то чини међу свим старосним групама.
Онлајн анкета је спроведена у фебруару међу корисницима генеративне вјештачке интелигенције од тинејџерских година до оних у 70-им и старијима, анкетирано је укупно 1.442 људи, по 103 мушкарца и 103 жене у свакој старосној групи.
Истраживање је такође показало да је 38,6 одсто испитаника рекло да у великој мјери или донекле вјерује савјетима вјештачке интелигенције о личним односима и друштвеним интеракцијама.
Такав тренд је био примјетан међу млађим корисницима оба пола, при чему је та бројка износила 63,1 одсто међу тинејџеркама, наводи јапански дневник, преноси Танјуг.
