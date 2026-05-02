Logo
Large banner

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Јапан

Аутор:

АТВ
02.05.2026 12:49

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 5,8 степени по Рихтеру погодио је подручје код јужне обале острва Хоншу у Јапану, саопштено је из Њемачког центра за истраживање геонаука /ГФЗ/.

Из ГФЗ-а су навели да је хипоцентар био на дубини од 59 километара.

Раније је јављено да је потрес јачине 5,1 степен погодио јапанско острво Хокаидо, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција, Француска

Свијет

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

4 ч

0
Син норвешких дипломата

Свијет

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстин оставио 5 милиона долара

5 ч

0
Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

Свијет

Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

5 ч

0
Авион

Свијет

Авио-компанија престаје са радом: Сви летови отказани

5 ч

0

  • Најновије

17

07

Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

17

06

Додик: Добровољачка улица - сјећање на невине жртве, мучки напад и погажену ријеч

16

57

Депонија у Лазареву! Грађани негодују због нагомиланог отпада

16

43

Отет нафтни танкер код обале Јемена

16

37

Глумац варао жену са 18 година млађом, она му се овако осветила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner