Преминула принцеза која је четири године била у коми

Аутор:АТВ
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Тајландска принцеза Баџракитијаба Нарендира Дебјавати, најстарије дијете тајландског краља Маха Ваџиралонгкорна, преминула је у 47. години, саопштила је краљевска палата у петак, након вишеструких здравствених проблема и скоро четири године проведене у коми.
Принцеза је хоспитализована у децембру 2022. године након изненадног губитка свијести изазваног срчаним проблемом током посјете сјевероисточној провинцији Након Рачасима.
Баџракитијаба је хеликоптером пребачена у главни град Бангкок ради лијечења. Преминула је у четвртак увече након што јој се стање погоршало усљед интраабдоминалне инфекције, колитиса, ниског крвног притиска, аритмије и поремећаја згрушавања крви, наводи се у саопштењу палате.
Сцена
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Баџракитијаба, позната међу грађанима као принцеза Па, рођена је 7. децембра 1978. године као кћерка тадашњег пријестолонасљедника Ваџиралонгкорна и његове прве супруге, принцезе Соамсавали.
На Тајланду ће остати упамћена по својој истакнутој улози у јавном животу, напорима да унаприједи услове живота затвореница и дипломатској каријери.
Студирала је право на Универзитету Корнел, гдје је стекла мастер и докторат, а од 2006. до 2011. године радила је као правница у тајландском Државном тужилаштву. Од 2012. до 2014. била је амбасадорка Тајланда у Аустрији, Словенији и Словачкој, након чега се вратила у тужилаштво у Бангкоку.
Основала је и хуманитарну организацију која се залагала за права затвореница, посебно жена које су биле трудне током издржавања затворске казне.
Здравље
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Године 2017. именована је за амбасадорку добре воље за владавину права у југоисточној Азији при Комисији Уједињених нација за превенцију криминала и кривично правосуђе.
У војску је прешла 2021. године, када јој је додијељен чин генерала. Служила је као начелник штаба у Краљевској безбједносној команди.
Принцеза је била једно од троје дјеце краља Ваџиралонгкорна која имају званичне краљевске титуле и према уставу испуњавају услове за наслеђивање пријестола.
У октобру прошле године преминула је и тајландска краљица мајка у 93. години живота, подсјећа "Б92".
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