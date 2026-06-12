Опрез: Недостатак сна повећава ризик од болести

Аутор:АТВ
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Квалитетан сан сматра се једним од кључних фактора за здравље и виталност организма.
Иако га многи занемарују због ужурбаног начина живота, редован и квалитетан одмор током ноћи неопходан је за правилно функционисање цијелог организма.
Док спавамо, тијело се обнавља и припрема за нове дневне изазове. У том периоду јачају природни одбрамбени механизми организма, због чега је квалитетан сан важан за одржавање доброг имунитета. Када особа не спава довољно или је сан често испрекидан, организам постаје осјетљивији на различите инфекције, а опоравак од болести може трајати дуже.
Дуготрајан недостатак сна може оставити посљедице и на опште здравствено стање. Осим што изазива умор и исцрпљеност, може допринијети развоју различитих здравствених проблема. Нередован сан утиче на равнотежу важних процеса у организму, повећава осјећај стреса и додатно оптерећује срце, крвне судове и друге виталне функције.
Посљедице лошег сна не одражавају се само на тијело већ и на ментално здравље. Већ након једне непроспаване ноћи многи примијете мањак концентрације, нервозу и промјене расположења. Када се такав образац понавља из дана у дан, свакодневне обавезе постају захтјевније, а осјећај исцрпљености све израженији.
Недовољно сна може отежати обављање пословних задатака, смањити продуктивност и негативно утицати на односе с другим људима. Управо зато је важно створити навике које доприносе квалитетном одмору, јер сан није луксуз већ једна од кључних основа доброг здравља и свакодневног функционисања, преноси Дан.
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