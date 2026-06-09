Три јутарња симптома дијабетеса: Не игноришите их

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јутарњи симптоми дијабетеса ријетко изазивају бол, због чега их многи људи годинама занемарују, мислећи да је у питању умор или лош сан. Фармацеут Абас Канани упозорава да се три знака дијабетеса типа 2 најчешће уочавају у првим минутама након буђења.
Канани истиче три најчешћа симптома: прекомјерна жеђ, стална глад и учестала потреба за мокрењем.
Економија
Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана
Прекомјерна жеђ (полидипсија) јавља се када организам не може да одржи нормалан ниво течности. Стална глад (полифагија) настаје јер тијело не користи ефикасно енергију из хране. Учестало мокрење (полиурија) често је примјетно управо ујутру или током ноћи.
Ови знаци се најчешће занемаре јер не изазивају бол. Људи их приписују стресу, умору или промјенама у исхрани, па дијабетес може остати непримијећен дуже вријеме.
Према британској здравственој служби (NHS), додатни симптоми дијабетеса типа 2 укључују:
Комбинација више симптома је посебно важна јер може указивати на развој болести.
Србија
Приближавају се олујни облаци: Спремите се, стиже драстично захлађење
Уколико се препознају ови знаци, препоручује се преглед и провјера шећера у крви. Дијагноза се може поставити једноставним тестом.
Код особа које већ имају дијагнозу, стручњаци наглашавају важност доручка и лагане физичке активности након јела, јер то помаже стабилизацији нивоа шећера у крви.
Дијабетес се често развија постепено, па је рано препознавање симптома кључно за контролу болести и превенцију компликација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
10
13
04
12
50
12
47
12
45
Тренутно на програму