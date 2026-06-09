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Три јутарња симптома дијабетеса: Не игноришите их

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:25

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Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Фото: Pexels

Јутарњи симптоми дијабетеса ријетко изазивају бол, због чега их многи људи годинама занемарују, мислећи да је у питању умор или лош сан. Фармацеут Абас Канани упозорава да се три знака дијабетеса типа 2 најчешће уочавају у првим минутама након буђења.

Три знака која тијело шаље ујутру

Канани истиче три најчешћа симптома: прекомјерна жеђ, стална глад и учестала потреба за мокрењем.

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Прекомјерна жеђ (полидипсија) јавља се када организам не може да одржи нормалан ниво течности. Стална глад (полифагија) настаје јер тијело не користи ефикасно енергију из хране. Учестало мокрење (полиурија) често је примјетно управо ујутру или током ноћи.

Зашто се ови симптоми лако превиде

Ови знаци се најчешће занемаре јер не изазивају бол. Људи их приписују стресу, умору или промјенама у исхрани, па дијабетес може остати непримијећен дуже вријеме.

Остали симптоми на које треба обратити пажњу

Према британској здравственој служби (NHS), додатни симптоми дијабетеса типа 2 укључују:

  • јак умор
  • необјашњив губитак тежине
  • замућен вид
  • споро зарастање рана
  • свраб и честе инфекције

Комбинација више симптома је посебно важна јер може указивати на развој болести.

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Када се јавити љекару

Уколико се препознају ови знаци, препоручује се преглед и провјера шећера у крви. Дијагноза се може поставити једноставним тестом.

Код особа које већ имају дијагнозу, стручњаци наглашавају важност доручка и лагане физичке активности након јела, јер то помаже стабилизацији нивоа шећера у крви.

Дијабетес се често развија постепено, па је рано препознавање симптома кључно за контролу болести и превенцију компликација.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дијабетес

симптоми

здравље

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