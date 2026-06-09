Ово је најбољи начин да уклоните жуте флеке са одјеће

Аутор:АТВ
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Биијела одјећа временом губи ону праву свјежину, добија сивкасте тонове или оне упорне жуте флеке од зноја, посебно на крагни и испод пазуха. Иако многи одмах трче у продавницу по скупа хемијска средства, постоји један трик за прање одјеће који користе професионалци, а који ће вас готово неће коштати ни динара.
Жуте флеке од зноја нису само обична прљавштина. То су трагови природних уља из коже и протеина из зноја који се "залијепи" за тканину и ту остаје заробљен. Обично прање у машини једноставно није довољно да ово разбије.
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Често се дешава да након прања флеке чак постану и видљивије због реакције са омекшивачем. Зато је кључно користити методу која дубински делује на влакна, а не само на површину материјала.
Директор једне фирме за чишћење открио је фору коју користе чак и професионалне перионице – аспирин. Он садржи салицилну киселину која "напада" и разграђује те тврдокорне протеинске наслаге.
Тканина након овога враћа бјелину, а не уништавате је агресивним хемикалијама које често изгризу материјал. Ово је спас за ваше омиљене бијеле кошуље и мајице које сте можда већ хтјели да баците.
Поступак је толико једноставан да ћете се питати зашто ово нисте знали раније:
За потапање: Уситните пет таблета аспирина (325 мг) и растворите их у 4 литра топле воде. Потопите пожутеле ствари и оставите да преноће, барем 8 сати.
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За тврдокорне мрље: Направите пасту од двије уситњене таблете и мало воде. Нанесите директно на флеку, оставите пола сата, па убаците у машину на стандардно прање.
Ова метода је постала хит, јер је аспирин благ према тканини, поготово према памуку, док је истовремено убитачан за мрље. Нећете оштетити гардеробу, а уштедјећете новац који бисте дали на скупе избјељиваче.
Понекад су, кажу, најједноставнија рјешења она која обављају посао.
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Испробајте већ при сљедећем прању и приметите разлику својим очима, јер нема ништа горе него када вас омиљени комад одјеће изда у тренутку када вам је најпотребнији.
(Крстарица)
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