Ово је најбољи начин да уклоните жуте флеке са одјеће

Биијела одјећа временом губи ону праву свјежину, добија сивкасте тонове или оне упорне жуте флеке од зноја, посебно на крагни и испод пазуха. Иако многи одмах трче у продавницу по скупа хемијска средства, постоји један трик за прање одјеће који користе професионалци, а који ће вас готово неће коштати ни динара.

Зашто бијела одјећа пожути?

Жуте флеке од зноја нису само обична прљавштина. То су трагови природних уља из коже и протеина из зноја који се "залијепи" за тканину и ту остаје заробљен. Обично прање у машини једноставно није довољно да ово разбије.

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Често се дешава да након прања флеке чак постану и видљивије због реакције са омекшивачем. Зато је кључно користити методу која дубински делује на влакна, а не само на површину материјала.

Директор једне фирме за чишћење открио је фору коју користе чак и професионалне перионице – аспирин. Он садржи салицилну киселину која "напада" и разграђује те тврдокорне протеинске наслаге.

Тканина након овога враћа бјелину, а не уништавате је агресивним хемикалијама које често изгризу материјал. Ово је спас за ваше омиљене бијеле кошуље и мајице које сте можда већ хтјели да баците.

Како да флеке нестану без муке

Поступак је толико једноставан да ћете се питати зашто ово нисте знали раније:

За потапање: Уситните пет таблета аспирина (325 мг) и растворите их у 4 литра топле воде. Потопите пожутеле ствари и оставите да преноће, барем 8 сати.

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За тврдокорне мрље: Направите пасту од двије уситњене таблете и мало воде. Нанесите директно на флеку, оставите пола сата, па убаците у машину на стандардно прање.

Јефтино рјешење које продужава живот одјећи

Ова метода је постала хит, јер је аспирин благ према тканини, поготово према памуку, док је истовремено убитачан за мрље. Нећете оштетити гардеробу, а уштедјећете новац који бисте дали на скупе избјељиваче.

Понекад су, кажу, најједноставнија рјешења она која обављају посао.

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Испробајте већ при сљедећем прању и приметите разлику својим очима, јер нема ништа горе него када вас омиљени комад одјеће изда у тренутку када вам је најпотребнији.

(Крстарица)