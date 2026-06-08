Шта да радите ако из комшијине климе вода капље на вашу терасу?

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Љето је стигло, температуре расту, а клима-уређаји раде пуном паром. Међутим, осим већих рачуна за струју, појединим власницима станова овог љета могла би да стигне и казна.
Разлог није сама клима, већ начин на који је постављен одвод кондензата.
Ако вода из клима-уређаја капље на комшијску терасу, кваси веш или завршава на тротоару и пролазницима пада на главу, проблем више није само питање добросусједских односа.
Сједите на тераси уз јутарњу кафу, сушите веш или заливате цвијеће, а са спрата изнад упорно капље вода. Током љетних мјесеци ово је један од најчешћих разлога за комшијске несугласице у зградама.
Иако дјелује као ситница, вода из клима-уређаја може да поквари боравак на тераси, оштети намјештај и створи непријатност станарима испод.
Према Закону о облигационим односима, лице које другоме проузрокује штету може бити дужно да је надокнади.
То значи да, уколико због неадекватно постављеног одвода клима-уређаја настане штета на туђој имовини или дође до ометања нормалног коришћења стана, одговорност може сносити власник стана у којем је клима постављена.
Осим тога, у појединим градовима предвиђене су и новчане казне за случајеве када кондензат из клима-уређаја капље на јавну површину или угрожава пролазнике.
Појава воде код клима-уређаја потпуно је нормална. Током рада клима хлади ваздух, а влага из њега се претвара у кондензат који се одводи кроз посебну цијев.
Што су температуре више и ваздух влажнији, количина воде може бити већа. Зато током љетних дана није неуобичајено да из клима-уређаја капље готово непрекидно.
Проблем настаје када је одвод постављен тако да вода завршава на туђој тераси, прозору, фасади или јавној површини.
Неколико капи воде повремено вјероватно неће никоме сметати. Међутим, ситуација је другачија када:
У таквим ситуацијама проблем више није само естетски, већ утиче на нормално коришћење стана и заједничког простора.
Прије него што позовете управника зграде или размишљате о пријави, покушајте да проблем ријешите разговором.
Многи власници станова нису ни свјесни да вода из њихове климе завршава на туђој тераси. Довољно је да их упозорите на проблем како би ангажовали сервисера или продужили одводну цијев.
Најчешће рјешење је једноставно усмјеравање кондензата на мјесто гдје неће сметати другим станарима.
Иако не постоји посебан закон који детаљно регулише сваку ситуацију са клима-уређајима, важи опште правило да власник стана не смије коришћењем своје некретнине да омета друге станаре.
Осим тога, Закон о облигационим односима предвиђа да је свако дужан да надокнади штету коју проузрокује другоме. Уколико вода из клима-уређаја оштети фасаду, тенду, намјештај, подне облоге на тераси или другу имовину, оштећени може захтијевати накнаду штете од власника стана из којег проблем потиче.
Другим ријечима, ако начин на који је постављен клима-уређај наноси штету или ствара сметње комшијама, власник је дужан да проблем отклони.
Многи власници клима-уређаја нису свјесни да их непрописно спроведен одвод кондензата може коштати и новчане казне. Висина казни зависи од локалних прописа и одлука о комуналном реду, а разликује се за физичка и правна лица, за која је казна вишеструко већа.
Осим евентуалне прекршајне одговорности, власник стана може одговарати и за штету коју његов клима-уређај проузрокује другом лицу.
Ако разговор не донесе резултат, сљедећи корак је обраћање професионалном или изабраном управнику зграде.
Управник може да упозори станара на проблем и покуша да посредује како би се пронашло рјешење без даљих спорова.
У пракси се већина оваквих ситуација завршава управо на овом кораку.
Када комшија упорно одбија да ријеши проблем, могуће је:
Ипак, судски поступци су најчешће посљедња опција јер захтијевају вријеме и додатне трошкове.
Добра вијест је да се већина оваквих ситуација може спријечити једноставним одржавањем и правилним постављањем одвода.
Продужите кондензационо цријево до одвода
Једно од најједноставнијих рјешења је продужење кондензационог цријева до најближег одвода. На тај начин вода из клима-уређаја неће капати на терасу комшије, фасаду зграде или пролазнике, већ ће се безбједно одводити тамо гдје јој је мјесто.
Током рада климе кроз одвод кондензата пролази велика количина воде, а временом се у цријеву могу накупити прашина, нечистоће, алге и буђ. Ако се одвод запуши, вода може почети да цури на нежељеним мјестима.
Редован сервис и провјера одвода помоћи ће да клима ради исправно и спријечиће проблеме са комшијама, али и могуће кварове на самом уређају.
Комшијски односи лако могу да се покваре због наизглед ситних ствари. Ипак, вода из клима-уређаја је проблем који се у највећем броју случајева рјешава једноставном интервенцијом и без великих трошкова.
Зато је разговор готово увијек најбољи први корак. Неколико минута комуникације често може да спријечи мјесеце непријатности, непотребне трошкове и комшијске спорове.
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