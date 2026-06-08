Како правилно чувати хљеб како би дуже остао свјеж током љетних мјесеци

Аутор:АТВ
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Хљеб је једна од основних намирница која се свакодневно користи у домаћинствима, али због кратког рока трајања често завршава и у отпаду. На његову свјежину значајно утиче начин складиштења, па је важно знати како га правилно чувати.
Најчешће грешке укључују чување хљеба у фрижидеру или у потпуно затвореним пластичним врећицама. У таквим условима може доћи до бржег исушивања или стварања плијесни, посебно ако је окружење топло или влажно.
У херметички затвореним паковањима хљеб нема довољно циркулације зрака, што може убрзати кварење. Због тога је боље оставити га да “дише” и чувати на начин који омогућава природну вентилацију.
Један од најпрактичнијих начина чувања је кориштење платнених или папирних врећица, као и кошара за хљеб, које омогућавају да се задржи свјежина без накупљања влаге.
Такође, хљеб је најбоље држати на собној температури, на сухом и хладнијем мјесту, далеко од извора топлоте и влаге. Фрижидер се углавном не препоручује јер може утицати на промјену структуре и убрзати процес кварења.
Ако се хљеб не планира брзо конзумирати, замрзавање је боља опција јер може очувати његову свјежину дужи временски период. Прије употребе довољно га је оставити да се природно одмрзне, а по жељи се може кратко загријати у рерни како би повратио хрскавост, пише Кликс
Правилним складиштењем могуће је значајно продужити свјежину хљеба и смањити његов отпад у домаћинству.
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