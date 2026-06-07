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Уз ове трикове риба се неће лијепити за тигањ приликом пржења

Аутор:

АТВ
07.06.2026 13:07

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Риба посна трпеза
Фото: Valeria Boltneva/Pexels

Пржење рибе на тави често представља изазов јер се филе лако може залијепити, распасти или изгубити облик. Умјесто лијепо запечене и хрскаве корице, неријетко се добије комад који се распада и не изгледа привлачно. Међутим, уз правилну припрему и неколико једноставних корака, риба се може успјешно испржити тако да остане цијела.

Један од најважнијих корака је довољно загријана тава. Прије стављања рибе, тава мора бити добро угријана, а уље треба бити вруће. На тај начин риба ће се одмах почети запећи и створити корицу која спречава лијепљење.

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Важно је и одабрати одговарајуће уље које подноси високе температуре, попут сунцокретовог, репичиног или маслиновог уља намијењеног пржењу. Довољно је користити мању количину уља које ће прекрити само дно таве.

Честа грешка је и прерано окретање рибе. Након што се стави у таву, потребно је оставити је да се пече без помјерања неколико минута, овисно о дебљини филеа. Ако је покушате окренути прије него што је довољно запечена, постоји велика шанса да се залијепи и распадне. Риба је спремна за окретање тек када се сама почне одвајати од површине таве, преноси Кликс.

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Такође, код рибе с кожом, најбоље је почети печење на страни коже, јер она постаје хрскава и помаже да филе задржи облик. Уз одговарајућу температуру, добро загријану таву и мало стрпљења, риба се може припремити тако да буде сочна изнутра, а лијепо запечена и цијела извана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Риба

Уље

Храна

кувари откривају трик

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