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Биљка која одбија комарце: Може се узгајати у двориштима и на балконима

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:12

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Комарац
Фото: pexels/Egor Kamelev

Мачија коприва, позната и као непета (Непета цатариа), вишегодишња је биљка из породице менте која се све чешће узгаја у двориштима и на балконима због своје отпорности, лијепог изгледа и пријатног ароматичног мириса.

Поријеклом је из Европе и Азије, а данас је популарна широм свијета као украсна и ароматична биљка.

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Шта одбија, а шта привлачи?

Мачија коприва позната је по мирису који дјелује на инсекте, због чега се често користи као природна заштита у башти.

Њен мирис:

  • одбија комарце
  • смањује присуство појединих врста мува и других инсеката
  • привлачи пчеле и друге опрашиваче

Због тога је посебно корисна за биљке које се налазе у њеној близини.

Често се сади на терасама, држи у саксијама на прозорским даскама или у баштама гдје власници желе смањити присуство инсеката без употребе хемијских средстава.

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Гдје се сади мачија коприва?

Мачија коприва је веома захвална биљка и може успијевати у различитим условима, али најбоље резултате даје када се сади на сунчаним мјестима.

За успјешан раст препоручује се:

  • пропусно и нешто сувље земљиште
  • умјерено заливање
  • избјегавање задржавања воде у земљи

Може се узгајати:

  • у башти, као украсни руб цвјетне леје
  • у саксијама на тераси или балкону
  • у камењарима и сувим вртовима
  • Једноставна за одржавање

Једна од највећих предности мачије коприве јесте њена једноставна њега.

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Потребно ју је заливати умјерено и обезбиједити јој довољно сунчеве свјетлости. Након првог цвјетања препоручује се орезивање како би поново процвјетала.

Биљка је веома отпорна на сушу и ниске температуре, због чега је погодна и за мање искусне љубитеље цвијећа, преноси Сенса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

комарац

како се ријешити комараца

биљка

башта

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