Биљка која одбија комарце: Може се узгајати у двориштима и на балконима

Аутор:АТВ
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Мачија коприва, позната и као непета (Непета цатариа), вишегодишња је биљка из породице менте која се све чешће узгаја у двориштима и на балконима због своје отпорности, лијепог изгледа и пријатног ароматичног мириса.
Поријеклом је из Европе и Азије, а данас је популарна широм свијета као украсна и ароматична биљка.
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Мачија коприва позната је по мирису који дјелује на инсекте, због чега се често користи као природна заштита у башти.
Њен мирис:
Због тога је посебно корисна за биљке које се налазе у њеној близини.
Често се сади на терасама, држи у саксијама на прозорским даскама или у баштама гдје власници желе смањити присуство инсеката без употребе хемијских средстава.
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Мачија коприва је веома захвална биљка и може успијевати у различитим условима, али најбоље резултате даје када се сади на сунчаним мјестима.
За успјешан раст препоручује се:
Може се узгајати:
Једна од највећих предности мачије коприве јесте њена једноставна њега.
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Потребно ју је заливати умјерено и обезбиједити јој довољно сунчеве свјетлости. Након првог цвјетања препоручује се орезивање како би поново процвјетала.
Биљка је веома отпорна на сушу и ниске температуре, због чега је погодна и за мање искусне љубитеље цвијећа, преноси Сенса.
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