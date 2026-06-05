Српкиња у финалу Ролан Гароса

Аутор:АТВ
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Српски тенис има своју представницу у борби за Грен слем трофеј и њено име је Александра Крунић.
Крунићева је у тандему са Аном Данилином побиједила дубл пар Аојама - Лијанг са 2-0 у сетовима и отишле су у финале.
Меч је трајао око сат времена и 45 минута, а по сетовима је било 7:5, 6:2 за српско - казахстански дубл пар.
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Први сте није почео добро по Крунићеву и Данилину. Аојама и Лијанг су одмах направиле брејк и повеле са 3:0, али је кључан био моменат седмог гема када је брејк враћен.
Тада су њих двије смањиле на 4:3, па потврдом брејка изједначиле и онда направиле нови брејк за вођство од 6:5.
Након освајања првог сета су мирно почеле други и потом у трећем гему дошле до брејка и за тили час било је 4:2 за тандем Крунић - Данилина.
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И тада се меч приближио крају јер су сјајном игром Данилина и Крунић дошле до новог брејка и вођства од 5:2, па су посао завршиле на свом сервису и отишле у финале Ролан Гароса.
У финалу ће играти против Синијакове и Таунзенд које су број један у женском дублу.
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