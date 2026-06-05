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Фицо предложио да Албанија, Србија и Црна Гора истовремено буду примљене у ЕУ

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:51

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Албанија, Србија и Црна Гора су најбоље припремљене земље Западног Балкана за чланство у Европској унији, изјавио је премијер Словачке Роберт Фицо након самита ЕУ - Западни Балкан у Тивту и предложио да те три земље буду примљене истовремено.

Фицо је навео да би приступање ове три земље ЕУ донијело користи и самој Унији, уносећи "нову енергију и здрав разум који нам је потребан", преноси словачка агенција ТАСР.

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- Ако узмемо укупан број становника ове три земље, то не би имало никакав утицај, апсолутно никакав утицај, на функционисање Европске уније као такве. Али чини ми се да неко стално измишља начине да закомпликује цио процес, да га спријечи и да избјегне што брже доношење ове одлуке - рекао је Фицо.

Он је додао да је на данашњем самиту затражио отварање трећег преговарачког кластера у оквиру приступних преговора.

Фицо је рекао да верује да ће земље кандидати поново чути обећања о ближој сарадњи на самиту, али да ове или сљедеће године вјероватно неће бити донесене никакве стварне одлуке које би довеле до проширења ЕУ.

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Оцијенио је да дужина процеса приступања може представљати проблем и за саму ЕУ, јер би неиспуњавање обећања могло нарушити кредибилитет Уније.

Фицо је додао да би и лидери земаља које нису чланице могли постати мање спремни да доносе тешке одлуке у знак подршке приступању ЕУ.

Он је истакао и напредак у организацији самита: први пут се одржава у земљи која тежи чланству, а не у Бриселу или држави чланици ЕУ, што, како је навео, сматра позитивним знаком.

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Премијер је додао да се на самиту није разговарало о Украјини, већ искључиво о Балкану, и пожелио успјех Србији, Црној Гори и Албанији.

- Разговарали смо само о овим балканским државама, што је вероватно природно с обзиром на то да се налазимо у региону Западног Балкана. Желим Србији прије свега сваки успех. То је поносна, суверена земља, баш као Црна Гора и Албанија - поручио је премијер Словачке.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Роберт Фицо

Европска унија

Црна Гора

Србија

Албанија

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